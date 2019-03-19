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因暗黑系妝容被地鐵拒載 陸爆發「哥德式」抗議潮

2019-03-19 20:13聯合新聞網 綜合報導

5千多名網友上傳自己的哥德式打扮照，在微博上爆發哥德式抗議潮。圖擷自／微博
5千多名網友上傳自己的哥德式打扮照，在微博上爆發哥德式抗議潮。圖擷自／微博
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喜歡「哥德式」打扮錯了嗎？中國大陸廣東一名女生在10日，因為喜歡暗黑系的哥德式流行，卻在廣州的地鐵站遭安檢員攔下，只因為她化了濃烈煙燻眼妝加上黑色口紅，被要求卸妝才能搭乘地鐵，讓她在微博上發文質疑「違反了哪條法規」，消息傳開後，湧出5千多名網友發帖聲援，紛紛上傳自己的哥德式打扮照，在微博上爆發哥德式抗議潮。

這名被地鐵安檢員要求卸妝的網友，在微博上寫下事件的經過，她描述，自己明明沒有攜帶任何違禁品卻在通過安檢時被攔下，當時一位女性安檢員認為她的妝容「太恐怖」，若是不配合卸除臉上的哥德式妝就不能搭乘地鐵，氣得她在網路上質問「這是根據國家哪條法律法規攔下我，耽誤我的時間？」，並強調大陸早已不是第一次要求別人卸妝。

雖然廣州地鐵隨即道歉並展開調查，證明是該工作人員處理不當，但依然在網路上引起熱烈的討論，許多同樣熱愛哥德式打扮的網友，使用「#為廣州地鐵發自拍」的標籤，分享他們穿著哥德式服裝和妝容的照片，要社會尊重每個人的打扮自由、接受不同的個性表達。

哥德式文化是「蘿莉塔流行」（Lolita fashion）的一種風格，在華麗誇張的服妝中，以深色調為主色，在廣州地鐵事件之後，有超過5千人上傳自己的哥德式打扮照片，拒絕被社會當成隱形人，表示「我在公交車上，請把卸妝水遞給我」、「如果美是千篇一律的，那麼藝術將會消亡」、「我平時不殺人放火，不當眾吸菸吐痰，我只是喜歡哥德裝扮。」、「女孩有權利決定自己的髮型、穿著、妝容，不需要徵求陌生人的意見」、「你們看到的是『奇裝異服』，我看到的是自由」。

哥德式文化是「蘿莉塔流行」的一部分，在華麗誇張的服妝中，以深色調為主色。圖擷自／...
哥德式文化是「蘿莉塔流行」的一部分，在華麗誇張的服妝中，以深色調為主色。圖擷自／微博
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安檢自拍髮型
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