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搶話語權…中國網軍疑入侵美Reddit網路論壇

2019-03-19 19:03世界日報 中國新聞組／北京19日電

網軍帶風向，美Reddit疑成新戰場。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
網軍帶風向，美Reddit疑成新戰場。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
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自從傳出騰訊為首的財團將會注資美國Reddit網路論壇，中國網軍大舉進軍論壇，攻擊論壇一切反華留言，主戰場包括六四天安門事件、中國通訊設備廠商華為。中國問題專家Bill Bishop分析指出，中國想製造「更大話語權」，控制與中國有關的話語和對話。

香港蘋果日報報導，Reddit論壇是全美流量排名第五的網站，活躍用戶多達3.3億。美國網路媒體BuzzFeed News引述消息人士指出，近期有部分疑似是中國「五毛大軍」的帳戶，於Reddit內發表支持中國的觀點。

這批帳戶只要看到批評中國的帖子，便給予「負評」（downvote），並攻擊批評中國的人，而涉及敏感議題如天安門廣場、華為等的貼文，也會被支持中國的帳戶洗版。據BuzzFeed分析，部分帳戶屬海外中國公民。

有用戶表示：「Reddit 是我們的言論自由和公開網路，現在竟然被人所利用來破壞民主的工具，實在是諷刺。」

據報導，雖沒有證據表明Reddit的親中國活動與中國政府有關，但中國問題專家Bill Bishop表示，Reddit內的行為與中國積極在中國以外地區控制述的行動吻合，透過凝聚「更大話語權」，控制與中國有關言論。

Reddit方面表示，他們調查後還未發現平台上有組織操控內容的情況，要分辨留言來自真心愛國的用戶還是受組織操控的帳戶並不容易，目前已經有規定禁止註冊少於20天的新用戶留言，對問題有一定幫助。

中國網軍一向勢力龐大，可翻牆到在中國被封鎖的不同平台，除Reddit，facebook 旗下的Instagram日前亦控告四間中國公司，他們製作一大批虛假帳號，用作政治及商業宣傳。

Reddit小檔案

Reddit是美國第五大網站，流量僅次於Google、YouTube、Facebook以及Amazon，月活用戶數達3.3億。Reddit註冊用戶可將文字或連結在網站上發布，使它基本上成為一個電子布告欄系統。用戶可對貼文投票，進而決定貼文在首頁或子頁的位置。網站內容分類被稱為「subreddit」，內容包括新聞、電子遊戲、電影、音樂、書籍、健身、食物和圖片分享等。

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