童病死國學校家長質疑延誤送醫 校方：你家殺業重

2019-03-19 17:54 世界日報 中國新聞組／北京19日電



9歲男童上國學學校後死亡，校方：你們家殺業太重。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook

「媽媽，我難受，不想說話。」九歲男童睿睿去年底說出這句話就病重過世；睿睿生前就讀於一間民辦寄宿制學校，父母去年底被告知兒子生病正接受治療，後來再接獲通知已病情加重，睿睿父母懷疑校方延誤送醫讓孩子送命，校方竟然反駁，「你孩子得了白血病，是因為你們家殺業太重，作家長的應該懺悔。」還表示曾為睿睿念經5天經超渡靈魂，「你不服愛上哪告上哪告去，我等著瞧！」

重慶晨報報導，這間四平市玉琨國學實驗學校位於吉林省長春市，學校官方網站宣稱「作為一所以國學文化為特色的學校，玉琨學校用國學教育淨化學生的心靈，用中醫教育保障學生的身體健康，用辯經教育開發學生的心智」。

今年2月中旬，微博上出現該校草菅人命的多條信息，睿睿父親周建奎說，「我們吉林奔波近一個月了，不能停下來，必須為兒子討回公道。一想到兒子身上觸目驚心的瘀血，心裡就難受、悔恨。 」

據了解，周建奎熱愛國學，聽過玉琨學校法人王竑錡的國學講座宣揚仁義大愛，決定把兒子從重慶彭水老家送到千里之外的吉林玉琨學校讀學前班；沒想到睿睿上學後越來越瘦。

由於學校採封閉制教學，周建奎通過電話被告知孩子已發燒一周，校醫閆振麗說，睿睿只是因積食引起發燒，但病情始終無法好轉，周建奎趕到學校時，見到躺在床上的兒子連說話都沒力氣，最後因病情加重過世。

睿睿死亡後的第四天，雙方簽署了賠償協議，玉琨學校賠償給了周建奎和向小燕夫婦55萬元人民幣因病意外死亡金。

伊通縣教育局職教科秦科長表示，關於睿睿死亡事件有關部門多次進行調查，縣教育局2月進行兩次調查後出具《調查情況》。

《調查情況》指出，睿睿父母找自媒體炒作搞垮學校，「校方考慮到當時家屬的悲痛心情，出於人道主義精神和理解逝者家屬的心理，同時不想給相關行政部門找麻煩，學校在堅持平等自願的原則下，與家長協商賠付55萬了結此事。」

事後，周建奎夫婦聯繫上該校法定代表人王竑錡，雙方通話錄音顯示，王竑錡稱自己雖沒露面，但親自為睿睿念了五天經超渡靈魂，「你孩子得了白血病，是因為你們家殺業太重，作家長的應該懺悔。」「你不服愛上哪告上哪告去，我等著瞧！」但《調查情況》的說法則相反：「經調查，事後學校法人王竑錡、校長閆俊榮給家長打過電話進行安慰，但家屬要求增加賠償。」

回想起睿睿身上的瘀青，周建奎認為或許還有其他內情；今年2月他在微博發布《王竑錡創辦私立全封閉學校》一文，王竑錡表示內所說的情況不符合事實，正在起訴周建奎。但周建奎和向小燕夫婦說，「我們必須為兒子討回公道。」