父病重救不救？ 江蘇教師竟上網發文求投票

2019-03-19 17:40 世界日報 中國新聞組／北京19日電



「你的投票，決定我老爹的生死。」江蘇常州一名吳姓男子，因父親深受重傷，治療不見好轉，更要花費龐大醫療費用，面對父親的生死，他在網上發文請網友幫他進行選擇，引起爭議。

紫牛新聞報導，吳男15日發起一個投票帖，稱他父親騎電動車摔倒後受傷，進行了脊椎手術，本已經癒合出院，誰知術後手術傷口化膿，他的父親又出現了顱內感染，腦脊液漏，切口感染等問題。醫生表示「能活多久看造化了」、「一百萬（人民幣，以下同，約台幣四百五十萬）花下去也不一定有用」。

吳男表達悲傷之情後說，自己也不知道該如何選擇。

吳男還說：「我是一名普通的教師，平時給學生出的選擇題裡，四個選項總有一個正確答案。然而，我現在面臨的選擇，無論怎樣分析，都找不出合適的選項。今天，我把最近的經歷寫出來，請大家幫我選選。」

1982年出生的吳男在常州金壇區的公立初中做音樂老師。吳稱，一家收入還算不錯，但在南京的ICU花費不非，一日少則兩、三千，多則五、六千，加上治療希望渺茫，即使手術成功未來也很大機會癱瘓在床，令他們內心都很糾結，「如果100萬花下去，能有個七八成的概率救活，我作為兒子，賣房也要救父親。」

吳男又說，父親曾反覆說，「即便我放棄，也不會恨我。」

吳男直言，自己曾透過愛心籌款軟件在網上募集善款，共計募得人民幣10萬元左右。但這次發帖不是為了募捐，不接受捐款。未來有能力時，會將之前募集的善款退還。現在是不知道如何取捨。

他希望透過網上發文了解其他人的想法，並訴說一下內心的鬱悶，「不論別人說什麼，最終的決定還是得我自己做。」