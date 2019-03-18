親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

中國千億富少殺進百大帥哥榜 入榜理由讓網友笑翻

2019-03-18 21:07聯合新聞網 綜合報導

31歲的千億富豪王思聰殺進「中國區最帥100張臉孔」的排行，讓不少網友嘖嘖稱奇。...
31歲的千億富豪王思聰殺進「中國區最帥100張臉孔」的排行，讓不少網友嘖嘖稱奇。圖片來源／LikeTCCAsia微博
分享

日前，美國電影網站《TC Candler》公開了「亞太區最美／帥100張面孔」的排行榜，昨（17）日他們又發表了「中國區最美／最帥100張臉孔」的排行，其中在「中國區最帥100張臉孔」榜單中，竟發現了千億富少「王思聰」的身影，讓不少網友嘖嘖稱奇。

根據《TC Candler》公開的「中國區最帥100張臉孔」排行，31歲的千億富豪王思聰不僅殺入排行，更戰勝潘瑋柏、胡一天等人，得到了第89名的名次。王思聰因花錢不手軟的嗆辣作風，而被封為「國民老公」，他也曾在訪問中說出名言，「我交朋友不在乎有沒有錢，反正都沒有我有錢」，而引發網友模仿。

王思聰是中國首富萬達集團董事長王健林的獨生子，目前身兼多職，不只兼任萬達集團的董事，還擔任北京普思投資有限公司董事長及熊貓TV創始人兼CEO。而王思聰的感情生活也同樣豐富，不僅曾與中國女演員張予曦交往過，他還曾放話表示「等楊冪離婚，我就娶她」，近期王思聰也隨之展開行動，而引發中國網友討論。

然而，王思聰的獲選原因卻不是因為「長的帥」，影片中只寫到，「王思聰非常自信很有思想」，讓不少網友看了大笑，直呼「有錢的確會讓人變英俊」。其他網友也笑稱，「王思聰最帥，不接受反駁」、「王思聰校長強烈要求他們給你換個照片，至少要分辨率高一點」、「這個排行有毒吧」。

被稱為「潘帥」的潘瑋柏排在第92名的位置。圖片來源／LikeTCCAsia微博
被稱為「潘帥」的潘瑋柏排在第92名的位置。圖片來源／LikeTCCAsia微博
分享

中國大陸藝人吳京，被選為「中國區最帥100張臉孔」的第一名。圖片來源／LikeT...
中國大陸藝人吳京，被選為「中國區最帥100張臉孔」的第一名。圖片來源／LikeTCCAsia微博
分享

萬達
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

奇名怪姓！大陸男子名叫「十斤半」 背後真相讓網友笑翻

2019-03-18 17:56

無影腳再現！佛山男抬腳輕踢蚊子 電梯門瞬間半毀

2019-03-18 16:09

尾牙抽中50萬事後「無故被開除」公司堅持不付錢

2019-03-18 10:31

就是要換紙鈔！江蘇漢出動4車載5.8噸硬幣到銀行

2019-03-17 15:14

牙膏塗鴉鏡子 超神畫技驚艷千萬人

2019-03-17 15:03

中國人口分布 廣東山東都破億

2019-03-16 14:33

停牌期間駕車還棄保 法官姪女被通緝

2019-03-16 14:32

破萬步打8.5折、4萬步5.5折 浙江工商大學食堂「走」紅

2019-03-14 16:22

成都「舌尖上名校」餵腐肉霉食 小學生吃了肚瀉、便血

2019-03-14 16:19

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

2019-03-14 13:45

測試妻子？男衝路中央「以身試愛」...秒被車撞飛

2019-03-14 11:29

32年前出資4600元助友人創業 如今他獲千萬酒莊回報

2019-03-13 22:24
看更多

熱門文章

尾牙抽中50萬事後「無故被開除」公司堅持不付錢

2019-03-18 10:31

月薪7萬徵茶水助理 大學生嘆：幹嘛辛苦讀書！

2019-03-18 13:02

遍及全大陸！這些知名超市賣的星巴克咖啡粉 竟是假的

2019-03-18 15:30

凌友詩受訪再開砲：蔡政府處罰我 是想殺一儆百

2019-03-18 10:28

北京全面圍堵 我駐港代表 9個月派不出去

2019-03-18 00:17

共軍少將：兩制台灣方案想聽「台灣軍營」聲音

2019-03-18 09:44

奇名怪姓！大陸男子名叫「十斤半」 背後真相讓網友笑翻

2019-03-18 17:56

港地鐵列車測試卻相撞 兩司機受傷

2019-03-18 09:18

連組長都派不出去...兩岸冰封 疏通道跟著打結

2019-03-17 23:40

大陸「996」工作制潛規則下場：女友不理、身心俱疲

2019-03-18 18:26

美國之音：大陸反衛星技術強 瞄準美軍軟肋

2019-03-18 15:39

中共治疆改以「扶持」伊斯蘭教 遏制恐怖、極端主義

2019-03-18 19:01

1斤香椿售價=10隻鮑魚 中國網友嘆吃不起

2019-03-18 14:48

無影腳再現！佛山男抬腳輕踢蚊子 電梯門瞬間半毀

2019-03-18 16:09

澳門查獲特大賣淫集團 兩年性交易近10萬次

2019-03-18 20:40

凌友詩挨罰50萬元要申訴 「在中國沒機會」

2019-03-17 23:44

A股股王貴州茅台股價創新高 市值突破人民幣1兆元

2019-03-18 14:36

港鐵撞車／出事時正測試新信號系統 列車轉向架偏離路軌

2019-03-18 11:09

台式飲品攻港 店主嘆租金高：日賣200杯才回本

2019-03-18 11:42

大陸科創板開動 第一波30家申請

2019-03-17 23:17

陸問題零食好扯「肥牛辣條」無牛肉「蝦扯蛋」沒蝦沒蛋

2019-03-18 10:51

蔡政府上台後 陸委會正副主委無緣訪港澳

2019-03-17 23:32

冒牌星巴克即溶咖啡 流竄北京南京超市

2019-03-18 10:41

陸發布新疆反恐白皮書 5年抓近1.3萬人

2019-03-18 15:04

港鐵列車相撞 荃灣線中環往返金鐘暫停

2019-03-18 10:09

寧波至洞庭湖、黃山列車 下月開通

2019-03-18 01:57

7歲童患白血病 生父棄治療與妻離婚：新女友懷孕要用錢

2019-03-18 20:21

中共發布新疆白皮書 稱嚴厲打擊極端主義

2019-03-18 11:15

豬瘟後產量大跌逾15% 大陸豬肉價格將創新高

2019-03-18 18:03

背部肉推到胸？美容院稱按摩技術通過諾獎認證 多人控受害

2019-03-18 15:40

咸陽市紀委書記被查 10天前自殺未遂

2019-03-18 14:05

習近平訪義怕遭竊聽 下榻「離美使館遠一點」

2019-03-17 23:51

北京地鐵12號線 成功下穿京張高鐵

2019-03-18 01:57

大陸．資金．對策／境外公司被認定為大陸稅務居民分析

2019-03-18 01:04

新華社：民進黨苟延殘喘 結局是西風瘦馬、日暮途窮

2019-03-18 21:14

大陸網售智能馬桶蓋4成不合格 恐有觸電風險

2019-03-18 15:32

粵港澳大灣區高端人才 免所得稅

2019-03-18 01:57

中國千億富少殺進百大帥哥榜 入榜理由讓網友笑翻

2019-03-18 21:07

兩岸微流行／牌照還沒發 兩會5G鮮體驗

2019-03-17 23:45

李嘉誠退休一周年 長和股價年跌18.9%

2019-03-18 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top