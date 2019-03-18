中國千億富少殺進百大帥哥榜 入榜理由讓網友笑翻

2019-03-18 21:07 聯合新聞網 綜合報導



31歲的千億富豪王思聰殺進「中國區最帥100張臉孔」的排行，讓不少網友嘖嘖稱奇。圖片來源／ LikeTCCAsia微博 分享 facebook

日前，美國電影網站《TC Candler》公開了「亞太區最美／帥100張面孔」的排行榜，昨（17）日他們又發表了「中國區最美／最帥100張臉孔」的排行，其中在「中國區最帥100張臉孔」榜單中，竟發現了千億富少「王思聰」的身影，讓不少網友嘖嘖稱奇。

根據《TC Candler》公開的「中國區最帥100張臉孔」排行，31歲的千億富豪王思聰不僅殺入排行，更戰勝潘瑋柏、胡一天等人，得到了第89名的名次。王思聰因花錢不手軟的嗆辣作風，而被封為「國民老公」，他也曾在訪問中說出名言，「我交朋友不在乎有沒有錢，反正都沒有我有錢」，而引發網友模仿。

王思聰是中國首富萬達集團董事長王健林的獨生子，目前身兼多職，不只兼任萬達集團的董事，還擔任北京普思投資有限公司董事長及熊貓TV創始人兼CEO。而王思聰的感情生活也同樣豐富，不僅曾與中國女演員張予曦交往過，他還曾放話表示「等楊冪離婚，我就娶她」，近期王思聰也隨之展開行動，而引發中國網友討論。

然而，王思聰的獲選原因卻不是因為「長的帥」，影片中只寫到，「王思聰非常自信很有思想」，讓不少網友看了大笑，直呼「有錢的確會讓人變英俊」。其他網友也笑稱，「王思聰最帥，不接受反駁」、「王思聰校長強烈要求他們給你換個照片，至少要分辨率高一點」、「這個排行有毒吧」。

被稱為「潘帥」的潘瑋柏排在第92名的位置。圖片來源／ LikeTCCAsia微博 分享 facebook