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奇名怪姓！大陸男子名叫「十斤半」 背後真相讓網友笑翻

2019-03-18 17:56聯合新聞網 綜合報導

男子因出生時有十斤半重，而被父母取名為「十斤半」。圖片來源／梨視頻
男子因出生時有十斤半重，而被父母取名為「十斤半」。圖片來源／梨視頻
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父母取名的方法百百種！近日，中國大陸一名公車司機撿到了乘客的錢包，便循著錢包內的身分證找人，不料身分證上的名字竟然叫做「十斤半」，讓司機不免懷疑是否真有其人。所幸最後司機循線索找到失主，而失主也證實了確實有名叫「十斤半」的人，而且這個人就是他的鄰居！

綜合陸媒報導，中國甘肅蘭州的一名公車司機撿到了乘客的錢包，錢包內有三枚印章、幾張票據，還有一張名叫「十斤半」的身分證。公車司機對這特殊的名字感到驚訝，但因沒有「十斤半」的聯絡方式，他便循著印章上的公司單位名稱，找到公司的電話，順利連絡到失主楊先生。

楊先生找回錢包後，也不斷向司機致謝，而他也提到，這位名叫「十斤半」的男子並非他本人，而是他的鄰居。他表示，由於當年「十斤半」出生時，體重正好是十斤半（約5250公克，陸制1斤為500公克），才會以此來命名。

網友得知真相後，也紛紛留言笑稱，「媽呀，十斤半是要難產了吧？」、「十斤半，生他的時候估計很累吧」、「看來這位媽媽懷孕和生產時一定很辛苦啊」，也有網友認為這樣的命名其實很常見，「我家附近好多叫六斤、七斤、八斤的老人家」、「我堂弟叫馬萬，因為計畫生育罰款一萬塊」、「我表弟出生時被罰款1300，所以叫一山」。

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