無影腳再現！佛山男抬腳輕踢蚊子 電梯門瞬間半毀

2019-03-18 16:09 聯合新聞網 綜合報導



男子出腳輕踢電梯門上的蚊子，竟意外讓電梯門半毀。圖片來源／ 梨視頻 分享 facebook

佛山無影腳再現？中國大陸一名男子搭乘電梯時，發現電梯門上停了一隻蚊子，下一秒他便抬起腳，欲將蚊子踹死，不料這看似無力的踹擊，竟讓電梯門整個崩毀，其中一扇門更直接彈出，讓男子受困於電梯之中。

綜合陸媒報導，事件發生在中國廣東省的佛山市，男子與兒子搭乘電梯時，赫然發現電梯內有一隻蚊子，隨後男子看見蚊子停留在電梯門上，便決心「出腳」將蚊子踹死。不料，男子才剛出腳輕踹，電梯門竟瞬間崩毀，右側的門扉更直接彈開，還讓父子兩人受困於電梯之中。

事後，管理人員也出面回應，因男子的踢擊，造成電梯的中小幅度震動，而導致電梯門損毀，因而要求男子全額賠償。男子也對此反駁，認為是電梯本身就有問題，才會導致現在的結果。但從監視畫面來看，無法判定男子真正的出「腳」原因及力道大小，目前雙方仍在協調中。

網友看見影片後，也紛紛留言讚嘆這名男子，「佛山無影腳，名不虛傳」、「畢竟是在佛山發生…」、「佛山的都會無影腳，看起來沒用力，實際上內功深厚呀」，但也有網友指責，「看影片都能看出沒出什麼力，這電梯的品質…」、「如果是這個孩子不小心靠到門，怎麼辦？」、「電梯門是不是紙糊的？」。