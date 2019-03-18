尾牙抽中50萬事後「無故被開除」公司堅持不付錢

2019-03-18 10:31 聯合新聞網 綜合報導



抽中了尾牙最大獎理當可以開心過個好年，想不到得主的就業人生從此開始變調，先是無故被開除，公司還以後打算不付出獎金，當初抽中大獎的紀錄畫面從美好的回憶變成對簿公堂搜證記錄。

據「梨視頻」報導，深圳一間公司的櫃檯人員李小姐在尾牙時抽中了大獎11萬人民幣，約台幣50萬元，當時拍下了她上台領取象徵11萬人民幣的大型支票影片，現場氣氛相當熱鬧。尾牙後公司僅先支付她2萬元人民幣，並在不久之後無故將她開除，主張「公司的贈予可以收回」拒絕將獎金餘額付清，李小姐憤而提告。

她就職的公司負責人表示公司一向有尾牙獎金只保證提供給次年度在公司服務滿期的員工這項不成文規定，李小姐既然被開除無法做滿，公司自然也就撤消其餘的獎金。李小姐的律師則認為尾牙獎金不算是一般贈予，具有與員工薪水一般的承諾性，並提供當時的得獎畫面作為提告資料。

尾牙時歡天喜地上台領取象徵11萬人民幣的大型支票，想不到事後展開一連串走鐘情節。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

之後法院判決公司敗訴，需支付獎金全額給李小姐，但也傳出公司不服打算再上訴的消息。這則新聞曝光後，網友覺得「應該曝光公司名稱」、「對員工失信能有什麼發展」，有人提出一定是「黑箱作業操作失誤，沒抽到內定得獎的人」事件才會發展到這個局面，也同樣被評「連抽獎黑箱程序都做不好，哪能有前途」。