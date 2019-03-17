牙膏塗鴉鏡子 超神畫技驚艷千萬人

2019-03-17 15:03 世界日報 中國新聞組／北京17日電



大連90後小伙李益達「牙膏畫」畫得維妙維肖。（取材自半島晨報） 分享 facebook

遼寧省大連90後小伙李益達擅長用牙膏在鏡子上作畫，包括籃球明星布萊恩（Kobe Bryant）、明星Angelababy、動漫人物海賊王等人物形象，也有世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」、電影《鐵達尼號》（Titanic）經典畫面；近兩個月來，他每上傳一幅作品，都會獲得大量的關注，甚至引來粉絲求「翻牌」，在網上圈粉60多萬，單幅作品的最高瀏覽量超過2300萬。

半島晨報報導，李益達手沾牙膏在鏡子、電燈等物件上塗抹，目前已經發布160多件作品。

據了解，李益達本身從事金融行業，「因為喜歡畫畫嘛，某天在鏡子上用牙膏塗了一個『小人』的輪廓。」塗完後碰巧有事，也沒來及擦，等回來再去擦時，發現鏡面上留下的小人像在燈一開一關的瞬間變得立體又黑白分明。

他開始用牙膏在鏡子上作畫，「從最簡單的動漫人物背影開始，到帶表情的正面，再到名人、明星，電影畫面。」現在他只需半個小時到一個小時，就可以完成一幅作品。

「牙膏畫」火了之後，網路上也很快出現模仿作品，但李益達說自己沒有不平衡，在他看來，「牙膏畫」最大的意義是發現了一種創作手法。

李益達還因此拒絕了商業合作和節目邀約，他認為畫畫是業餘愛好，並不想為此改變現狀，「如果我喜歡的，碰巧也被別人喜歡，是件很讓人樂此不疲的事兒。」