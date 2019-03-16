停牌期間駕車還棄保 法官姪女被通緝

2019-03-16 14:32 世界日報 香港新聞組╱香港16日電



因酒駕摑警惹議的前終審法院非常任法官包致金侄女Bokhary Amina Mariam，1月在跑馬地涉嫌停牌期間駕駛被捕，她保釋後原於2月15日要返警署報到，但卻未有依時返警署報到及續保，棄保潛逃正被警方通緝。

香港文匯報報導，42歲的Amina被捕一事源於今年1月31日晚上約9時，其涉嫌停牌期間駕駛及駕駛時沒有第三者保險，調查期間一度拒絕作酒精呼氣測試，且情緒激動不合作，經帶署調查後暫准保釋候查。

而Amina遭停牌是因於2010年1月27日凌晨，她駕私家車在司徒拔道近肇輝台與一輛旅遊巴相撞。警員到場發現她滿身酒氣，但她拒絕接受酒精呼氣測試，更掌摑警員。終涉不小心駕駛、襲警，及拒絕提供呼氣樣本3項控罪，同年8月被法庭判接受感化1年、罰款8,000元，及停牌1年。律政司就判刑上訴，最終Amina只判須延長停牌令至3年。但其後感化進度報告顯示她違反感化令，同年12月法官指她「咎由自取」，即時判監6周。另Amina因停牌需要修畢駕駛改進課程才能再領牌，但她未有完成，故一直仍被停牌。今年1月Amina再被揭發停牌期間駕駛而被捕。

有律師指，若棄保潛逃者被通緝歸案，除沒收保釋金外，更可能要即時還押。