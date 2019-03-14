成都「舌尖上名校」餵腐肉霉食 小學生吃了肚瀉、便血

2019-03-14 16:19 世界日報 中國新聞組／北京14日電



驚動書記省長！成都舌尖上名校飯堂用發霉食材。 世界日報記者葉玉鏡／攝影 分享 facebook

四川成都七中實驗學校小學部食堂，近日被踢爆長期提供發霉變質食物給學生吃，致學生出現腸胃病、頭暈、便血等症狀，家長前往校方維權卻遭警方壓制。此事驚動中央和四川省委書記、省長，國家市場監管總局已要求四川省市場監管部門加強與教育等部門的配合，迅速開展調查。該校現目前已停課整頓。

據悉，涉事食堂的公司同時承包四川20多所大中小學的食堂，涵蓋逾10萬名學生。

據媒體披露，涉事學校是公認名校，曾獲「中國十大傑出民辦學校」、「全國首屆百佳特色學校」等封號，堪稱「舌尖上名校」。事件曝光是巧合，學校於12日植樹節邀請家長參加活動， 有些家長去食堂轉悠，赫然發現很多添加劑，要求拿去檢測。學校心裡有鬼，想連夜將庫存食物運走，卻被家長堵在大門口，進而揭發學校惡行。

有網友貼出過期發霉食品圖片，包括腐爛的肉品和長滿黑點的發霉食物，令人作嘔。有家長質疑校方「良心不會痛的嗎？你們都沒有子女的嗎？」

有家長指肉類已發出惡臭，一些食物明顯染色過，此外，家長還發現不少來源不明的食品添加劑、調味劑與染色劑。有家長稱，孩子早前出現頭暈、肚瀉、便血等症狀，懷疑是吃了問題食物所致。

有家長為維權包圍學校，遭到警方粗暴對待。據網路流傳視頻顯示，該校大門口及操場內當實擠滿黑壓壓抗議人群，還有家長拉起「冠城集團七中殘害娃娃無底線」橫幅，要求學校及其所隸屬的成都冠城集團交代。

驚動書記省長！成都舌尖上名校飯堂用發霉食材。 世界日報記者張詒宣／攝影 分享 facebook

當局派出大批警力到場壓制，雙方一度發生衝突，警方使用辣椒水驅散家長，也對嚴重阻撓執法的家長使用警用催淚噴射器，最後，共12人被強制帶離。

成都溫江區政府官方微博當天下午發布通報，表示當局已調查8名負責人，並將食堂庫房所有食材封存送檢，將安排不適學生體檢，並組織對全區大中小學及幼稚園的食品安全檢查。