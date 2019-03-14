破萬步打8.5折、4萬步5.5折 浙江工商大學食堂「走」紅

2019-03-14 16:22 世界日報 中國新聞組／北京14日電



走2萬步飯菜打75折，學生們全拼了。 世界日報記者葉玉鏡／攝影 分享 facebook 走路就能打折！浙江工商大學的食堂日前推出走1萬步以內打9折、破1萬步打8.5折、4萬步以上可得5.5折的優惠活動，讓不少網友眼饞、點讚，「大學食堂憑運動步數打折」的視頻也跟著走紅網路。對此，學生普遍表示認可，「又能鍛鍊身體，又能享受優惠」，校食堂經理介紹，目前學生普遍能享受7.5折的優惠。

北京青年報報導，浙江工商大學流水食堂中的火鍋城，從3月6日到4月10日推出「微信步數當錢花」活動，讓學生「減肥還省錢」。流水食堂經理張麗琴表示，「希望大家在吃的同時還要運動起來」。除此之外，張麗琴坦言，春季開學後火鍋城將迎來淡季，推出這樣的活動也是為了吸引客流。

從視頻中介紹來看，食客步數在1萬到2萬之間可享8.5折，達到4萬步以上可享5.5折。

視頻經網路流傳，引來不少網友表達羨慕，「挺有創意的，既可以鍛鍊身體還可以省錢」同時，也有網友感慨，「自從畢了業，再也不可能一天走完4萬步了」。

在大多數網友看來，4萬步以上可享受5.5折的優惠雖然誘惑巨大，但是太難實現。對此，張麗琴表示，「男生運動量更大，如果上了體育課，愛打籃球就會超過4萬步。目前，每天火鍋城都有兩、三單享受5.5折優惠，而且天天都有新面孔，最高紀錄已經超過5萬步。」

網友討論的另一個焦點則是，步數與折扣的對應是如何設定的？對此，張麗琴表示，浙江工商大學校園面積偏大，每天如果正常上下課，步數會在1萬步左右。「目前8.5折是學生們很容易享受到的折扣。過來吃火鍋的女生大部分都能達到2、3萬步，享受7.5折，這也是我們店裡最普遍的折扣價。」