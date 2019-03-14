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破萬步打8.5折、4萬步5.5折 浙江工商大學食堂「走」紅

2019-03-14 16:22世界日報 中國新聞組／北京14日電

走2萬步飯菜打75折，學生們全拼了。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
走2萬步飯菜打75折，學生們全拼了。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
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走路就能打折！浙江工商大學的食堂日前推出走1萬步以內打9折、破1萬步打8.5折、4萬步以上可得5.5折的優惠活動，讓不少網友眼饞、點讚，「大學食堂憑運動步數打折」的視頻也跟著走紅網路。對此，學生普遍表示認可，「又能鍛鍊身體，又能享受優惠」，校食堂經理介紹，目前學生普遍能享受7.5折的優惠。

北京青年報報導，浙江工商大學流水食堂中的火鍋城，從3月6日到4月10日推出「微信步數當錢花」活動，讓學生「減肥還省錢」。流水食堂經理張麗琴表示，「希望大家在吃的同時還要運動起來」。除此之外，張麗琴坦言，春季開學後火鍋城將迎來淡季，推出這樣的活動也是為了吸引客流。

從視頻中介紹來看，食客步數在1萬到2萬之間可享8.5折，達到4萬步以上可享5.5折。

視頻經網路流傳，引來不少網友表達羨慕，「挺有創意的，既可以鍛鍊身體還可以省錢」同時，也有網友感慨，「自從畢了業，再也不可能一天走完4萬步了」。

在大多數網友看來，4萬步以上可享受5.5折的優惠雖然誘惑巨大，但是太難實現。對此，張麗琴表示，「男生運動量更大，如果上了體育課，愛打籃球就會超過4萬步。目前，每天火鍋城都有兩、三單享受5.5折優惠，而且天天都有新面孔，最高紀錄已經超過5萬步。」

網友討論的另一個焦點則是，步數與折扣的對應是如何設定的？對此，張麗琴表示，浙江工商大學校園面積偏大，每天如果正常上下課，步數會在1萬步左右。「目前8.5折是學生們很容易享受到的折扣。過來吃火鍋的女生大部分都能達到2、3萬步，享受7.5折，這也是我們店裡最普遍的折扣價。」

針對網友關心的會不會有同學透過使用搖步機等手段作弊獲得優惠的疑問，張麗琴說，該火鍋城原本訂價並不高。「每桌只要有一人符合條件就能享受相應折扣，同學們覺得沒必要通過步數作弊省錢，我們暫時也沒發現此類情況。」

走2萬步飯菜打75折，學生們全拼了。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
走2萬步飯菜打75折，學生們全拼了。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
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