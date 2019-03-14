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她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

2019-03-14 13:45聯合新聞網 綜合報導

女網友在婦女節當天突然被拉近一個神祕的百人群組，進了群組後群內的人竟開始稱讚、吹...
女網友在婦女節當天突然被拉近一個神祕的百人群組，進了群組後群內的人竟開始稱讚、吹捧她，連問問題都被誇「妳真棒」，令她滿臉問號。圖擷自「微博」
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淘寶連這個都能賣？一名女網友在婦女節當天突然被拉近一個神祕的百人群組，進了群組後群內的人竟開始稱讚、吹捧她，連問問題都被誇「妳真棒」，令她滿臉問號，最後才發現原來是男朋友給她的驚喜。

大陸一名女網友在「微博」分享趣事，婦女節那天男友答應她要給她一個驚喜，於是她期待地等著那一刻的到來，沒想到下一秒竟被加進一個百人的神祕群組，而且群內全是男性，才剛被加進去無數的讚美和吹捧就直撲而來。

原po還沒搞清楚狀況，詢問這是什麼群組後，卻被誇讚「問這個問題，展示了強烈的好奇心，妳真棒」、「有問題就問，這種直率和勇氣不可多得」，令她相當傻眼地回了兩個句點，不料對方也不是省油的燈，竟稱讚「這兩個句號比用圓規畫出來的還圓潤有光澤，好似兩顆珍珠，又像極了小姐姐的眼眸，清澈透亮！」。

不管原po回什麼，群裡的人都能輕鬆地吹捧、誇讚，過了不久，原po才發現原來這就是男友給她的驚喜，直呼「我的天哪，我怎麼會有這麼沙雕（傻）的男友，太羞恥了！」，而群內的人還是持續地稱讚，直到有一位講了「我們的誇獎服務到此結束」，這時原po還沒反應過來，馬上就被踢出群組，整整三分鐘她相當困惑。

在原po的逼問下，男友才坦承，其實這是淘寶婦女節的新商機「誇誇群」服務，標榜「神仙級專屬誇人服務」，把他們拉進群組接連誇獎，不管什麼都誇。店家表示，「現代人缺少誇獎，羞於誇獎，我們只是幫顧客表達內心的讚美」。

網友紛紛表示「我覺得聊完好尬啊，誇完就踢（群組）有點真實」、「給錢什麼都做」、「我要去應徵」、「想要連結」、「哈哈哈，業務能力太強」。

女網友在婦女節當天突然被拉近一個神祕的百人群組，進了群組後群內的人竟開始稱讚、吹...
女網友在婦女節當天突然被拉近一個神祕的百人群組，進了群組後群內的人竟開始稱讚、吹捧她，連問問題都被誇「妳真棒」，令她滿臉問號。圖擷自「微博」
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淘寶婦女節的新商機「誇誇群」服務，標榜「神仙級專屬誇人服務」，把他們拉進群組接連...
淘寶婦女節的新商機「誇誇群」服務，標榜「神仙級專屬誇人服務」，把他們拉進群組接連誇獎，不管什麼都誇。圖擷自「微博」
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婦女節淘寶
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