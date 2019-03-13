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巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

32年前出資4600元助友人創業 如今他獲千萬酒莊回報

2019-03-13 22:24聯合新聞網 綜合報導

圖為孫勝榮和張愛民在酒莊內視察。 圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號
圖為孫勝榮和張愛民在酒莊內視察。 圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號
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32年前，年僅15歲的孫勝榮輟學出社會四處打工謀生，因緣際會下獲好友資助4600元創業，不過後來2人因故失去聯繫。孫勝榮輾轉跑到西班牙發展，經過多年努力成為一名富商。而他始終沒忘記當年好友幫忙，因此3度回到故鄉尋找好友，最後和好友重逢，甚至出資4600萬元替好友開設酒莊，以示報答。

綜合陸媒報導，1986年14歲的孫勝榮離家到江蘇省徐州市，在哥哥的理髮廳當學徒，因此結識24歲的朋友張愛民。之後孫勝榮轉往浙江省溫州市打工，但生活情況不佳，張愛民得知後，拿出年薪1000元人民幣（約新台幣4600元）資助孫勝榮開理髮廳創業，還經常替孫勝榮張羅伙食，把他當親兄弟一樣照顧。

5年後，19歲的孫勝榮去服兵役，2人因此失去連繫。退伍後，孫勝榮前往西班牙經商，經過數十年打拼，建立起不小的事業版圖。然而孫勝榮並沒有因此而洋洋得意，始終謹記當年幫助自己的恩人張愛民，先後於2008、2010年2度回到祖國江蘇省徐州市尋找張愛民，但都苦尋無果。直到2012年透過當地警方協助，才成功跟張愛民取得聯繫，2人終於重逢。

孫勝榮得知張愛民離開理髮店後，前往一家機械廠上班直到退休。退休後，和朋友一起開了間雜貨店，雖然經濟狀況不是很好，但勉強能自給自足。孫勝榮一開始提議要送張愛民2棟房子，但被拒絕了。孫勝榮改口提議由自己投資1000多萬元人民幣（約新台幣4600多萬元）開設酒莊，用張愛民名義登記，不計盈虧全權交由張愛民管理。而張愛民表示，自己只是暫時代為管理，遲早會把酒莊還給孫勝榮。

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