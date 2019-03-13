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只因男友家太窮！ 她為求分手「自導自演」遭綁架

2019-03-13 16:57聯合新聞網 綜合報導

嫌男友家太窮，她為了分手「自導自演」假裝遭綁架。圖／翻攝自楚天都市報
嫌男友家太窮，她為了分手「自導自演」假裝遭綁架。圖／翻攝自楚天都市報
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日前中國武漢一名男子收到一則綁架訊息，搶匪自稱為他女朋友的前夫，並威脅要將女友和肚子裡的孩子一併殺害，最後還恐赫「如果報警的話你老婆就死定了」。男子在極度惶恐下仍選擇報警求助，卻發現這一切竟然都是女友自導自演的戲碼。

據《楚天都市報》報導，這名林姓男子在工作場合認識於姓女子，兩人很快就墬入情網，林男也不介意於女曾離過婚，在今年春節林男和於女一起回老家過年。儘管林男有先提醒「我家裡條件不好，你會不會介意」，女方表示自己也是從農村出來的、絕不會介意，沒想到離開男方老家回到住所後，女方突然失蹤了。後來，林男還接到一通來自於女的求救電話：「快來救我，我前夫把我帶走了！」隨即電話被掛斷，怎麼也連絡不上人。

後來林男接連收到女方的訊息，對方自稱是於女的前夫，並嚴重警告他，「她已被帶回仙桃老家」、「老子就是要把你老婆和她肚子裡的孩子一起搞」、「敢報警你老婆就死定了」。對此，雖然林男感到萬分焦慮，最後還是向警方求助，並表示女友疑似被前夫殺害棄屍。

在警方展開搜查後，卻發現事有蹊翹，因為監視器畫面顯示於女沒有離開過武漢市。警方在一間旅館找到毫髮無傷的於女，她謊稱自己是「被前夫強行帶到這」，不過旅館老闆卻說這段期間都只有她一人住。搜查手機後才戳破由她自導自演的鬧劇。

原來於女是因為嫌棄男友沒錢、想分手又擔心被繼續糾纏，才會設計這一齣「綁架殺人案」。林男得知真相後，傷心至極，於女則因擾亂社會秩序被警方拘留10日。

綁架

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