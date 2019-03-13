兩會奇葩提案 公僕減肥失敗要離職

2019-03-13 13:44 世界日報 北京13日電



儘管每年北京「兩會」常被外界批評是「演戲」，但網友仍會在代表和委員各種枯燥的提案中找出有趣「亮點」。像提案要求公務員減肥不成需離職，也有建議設計更好看校服，讓網友大讚。

綜合中國媒體報導，兩會期間，中國國民黨革命委員會（民革）向全國政協提交提案，建議改進中國校服的美感與舒適度。民革的提案稱，最新調研數據顯示，國內校服目前的公眾滿意度低於30%，建議校服可結合中華傳統文化，開發「有別於歐美日韓的校服款式」，以幫助中小學生「增強文化自信」。

中國的校服一直是很多民眾批評目標，中小學普遍採用版型臃腫、配色單一的運動服，很多網友稱為「大口袋」。這也讓此提案在網路受到很多網友歡迎。

全國人大代表羅傑則將目光放到「全民減重」上。他認為，中國應加大對健康管理的投入，設立專門機構來做關於減重方面工作，並且從對公務員下重手開始。

文匯報報導，羅傑建議當局從行政、事業單位的公職人員入手，提出公職人員體重及健康管理規定：「男性腰圍超過85公分、女性超過90公分，且血糖、血壓、血脂出現任何一項不合格，必須在三個月內自行減肥」。

羅傑建議，如果公職人員減肥失敗，必須接受飲食控制教育；再過六個月還是超重，單位予以減薪；一年後仍然超標，必須「自動離職」。

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此外，全國人大代表丁列明建議修改中國婚姻法，將結婚年齡「男不得早於22周歲，女不得早於20周歲」，改為「男不得早於20周歲，女不得早於18周歲」，同時刪除「晚婚晚育應予鼓勵」。

此婚事話題討論熱烈，一度衝到熱搜榜第一名。但南方都市報報導說，有近六成網友表示反對；一名網友批評：「當年你叫我晚生不生，現在你讓我趕快生，你在養寵物呢？」