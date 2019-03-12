女嬰罹罕病「龍蝦腳」無法站立 手術四小時圓夢

2019-03-12 20:40 聯合新聞網 綜合報導



陸11月大女嬰因罹患罕病，雙腳腳掌分岔如龍蝦的螯，亦無法站立。圖擷自《梨視頻》 分享 facebook

對正常人而言穿鞋是再平凡不過的事，不過中國大陸廣東深圳一名11個月大的女嬰因罹患罕見疾病先天性裂足，雙腳腳掌分岔畸形，看起來就像是龍蝦的蝦螯，不僅無法站立，穿鞋更成為一個夢想。所幸，在醫生的幫助下，透過手術矯正並改善女嬰的腳掌形狀，使她能夠站立，未來甚至有機會穿上鞋子。

根據《梨視頻》11日報導，去年10月深圳一名韓姓婦人帶著強褓中的女兒到醫院求診，主治醫生看到後相當驚訝，他雖然看過許多裂手畸形的案例，但還是頭一次遇到裂足畸形的患者。據悉，該名女嬰患有「先天性裂足」，又稱「先天性缺指畸形」、「龍蝦爪」，推測她於胚胎時期發育不良，導致只有腳掌兩側發育，中間腳指內凹呈分開狀。醫生也指出，此病症在臨床發病率僅十萬分之一，建議患者最好把握6個月至3歲期間開刀治療。

為幫助女嬰站起來，主治醫生組織團隊，研究如何改善女嬰腳掌「分岔」的問題。主刀醫生首先切開女嬰腳部，將分岔的腳趾縫合，並去除多餘骨頭，再將剩餘的肌腱綁在一起，手術長達四小時，結果相當成功。後續醫生將視其腳部發育情況，決定是否需要做第二次手術。術後一個月傷口逐漸癒合，女嬰已能緩慢站起，穿上漂亮的鞋子不再是遙不可及的夢想。