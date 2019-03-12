衣航罹難者只因家境富裕 陸酸民竟嗆「死有餘辜」

2019-03-12 16:18 聯合新聞網 綜合報導



大陸罹難的八位乘客身分均已查明，其中有一名22歲女大生與男友相約去非洲旅遊不幸遇難。圖擷自／《詩華日報》 分享 facebook

10日衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737MAX 8客機墜毀，導致機上157人全部罹難，其中包括8名中國籍旅客。大陸外交部發言人陸慷10日表示，罹難的八位乘客身分均已查明，其中有一名22歲女大生與男友相約去非洲旅遊不幸遇難。正值青春年華的少女喪命於飛安意外，本應讓人十分婉惜，可大陸網友卻在發覺女大生日常生活優渥後，毒舌留言這是她「愛炫富的下場」、「死有餘辜」。

根據大陸《詩華日報》報導，這名女大生為浙江萬理學院新聞系大四學生程璇，當衣索比亞航空空難消息傳出後，因媒體開始報導這8名罹難者的身分背景，大陸網友翻出程璇的個人微博，發現她經常出入高級餐廳用餐與入住星級飯店，再加上程璇熱愛旅遊，過去兩年上傳不少到大陸與台灣各地旅遊的照片，引怒仇富的大陸網友，竟在網路上公開謾罵「你出生含著金湯匙，我一貧如洗，那你早死了活該」、「你去非洲看長頸鹿，我在工地搬磚，那你死有餘辜」、「你死了我拍手稱快」，這些冷血留言也引起社會關注，大陸媒體《新京報》直接痛批這些網路酸民的行為幾乎是「變態」，難以想像他們的心理有多黑暗。

程璇的同學表示，這趟非洲之旅其實是她的畢業旅行，程璇一直很想去肯亞看長頸鹿，這次旅行也是她與遠距離戀愛的男朋友在半個月前計劃的，她男朋友將從美國到那邊與她會合。面對如此情節，酸民仍幸災樂禍，指出會有如此多人對程璇惡言相向，是她自有應得，表示「當我看你住著幾千塊錢一晚的酒店，每天錦衣玉食，看個長頸鹿要去、而且馬上可以去非洲肯亞」、「絕對同情不起來」。