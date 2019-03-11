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ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23聯合新聞網 綜合報導

搶匪見女子的戶頭沒有餘額，竟一陣冷笑償還現金後離去。圖片來源／梨視頻
搶匪見女子的戶頭沒有餘額，竟一陣冷笑償還現金後離去。圖片來源／梨視頻
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窮到搶匪都同情了？中國大陸近日發生一起離奇搶案，一名女子在ATM存款時，遭到一名男子持刀搶劫，女子為求自身安全，便乖乖的交出手中的2500元人民幣（約新台幣11500元）。但搶匪不甘心只拿這麼一點錢，便要求查看女子戶頭餘額，沒想到搶匪一見女子戶頭「沒有餘額」，竟一陣冷笑將現金還給女子，便轉頭離去。

綜合陸媒報導，事件發生在中國大陸的廣東省，一名李姓女子在ATM存款時，遭到黑衣男子持刀搶劫，李女因心生恐懼，而聽從歹徒的指示交出現金。搶匪奪走李女手中的2500元人民幣後，還要求她查詢戶頭餘額，企圖搶走李女戶頭所有的錢。

沒想到下一秒，離奇的事情就發生了，搶匪一見李女的帳戶「沒有餘額」，疑似心生同情，竟將搶得的2500元人民幣還給李女，還在一陣冷笑後轉身離去。搶匪離去後，李女也立刻向警方報案，請警方逮捕這名荒唐的搶犯。

搶匪遭逮捕後向警方表示，自己是為了家中一名正在讀書的孩子，以及為了湊足之前手術的費用，才會出此下策。而警方調查後也發現，搶匪原本想一次搶足所需金額，但沒想到李女的存款真的太少了，才會想說先把錢還她，讓李女不要去報警，當作沒有這麼一回事，警方一聽也感到相當傻眼。

搶劫梨視頻
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