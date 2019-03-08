親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

喝到爛醉不慎摔倒 男子左眼球竟「整顆甩出來」

2019-03-08 20:42聯合新聞網 綜合報導

中國大陸一名男子喝醉後斷片，一覺醒來竟發現自己滿臉是血，左眼球還不翼而飛。示意圖...
中國大陸一名男子喝醉後斷片，一覺醒來竟發現自己滿臉是血，左眼球還不翼而飛。示意圖／ingimage
分享

日前，一名中國大陸男子喝酒喝到「斷片」，沒想到一覺醒來後，竟發現自己滿臉都是鮮血，左邊的眼球就這麼滾了出來，嚇得他趕緊到醫院求診。經醫生診斷後確認男子為「眼球完全脫臼」，不僅左眼球再也裝不回去，也無法裝上義眼。

綜合陸媒報導，大陸山東省的一名26歲男子，喝到爛醉後便陷入沉睡，沒想到醒來後卻發現自己全臉都是血，左眼球還離奇消失，並不斷發出陣陣劇痛，完全不記得自己發生了什麼事，男子的家人見狀後，也趕緊將他送往醫院急救。

男子就醫時情況相當危急，因眼瞼嚴重腫脹，以及劇烈的疼痛感，讓男子一度無法配合進行相關檢查。經醫生診斷後判定，男子的眼球完全脫出，處於「眼球完全脫臼」的狀況，醫生也初步懷疑，男子在喝醉後不慎摔傷，才使眼球受到撞擊並破裂。

眼科醫生馬寶峰透露，男子的家人在家中發現男子脫落的眼球，但由於眼球脫臼的時間過長，眼外肌及視神經全部撕裂，已造成無法挽回的傷害。醫師也表示，目前只能先進行縫合手術，「但因為患者的眼外肌收縮，未來能安裝義眼的可能性極低」，最多只能安裝義眼片改善外觀。

醫生也提到，「眼球完全脫臼」並非個案，之前也有因行房過於激烈，以及酒駕摔車受傷，而導致眼球脫落的現象。他也補充提醒，若民眾的眼球因外傷而產生疼痛腫脹，最好立刻到醫院檢查，以避免錯過治療黃金期。

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

鴨煲變成「蟑螂蓋飯」！ 女叫外賣餐撈出40隻蟑螂

2019-03-08 10:06

不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58

求職返家途中…女大生意外救老翁 醫院免試錄取

2019-03-07 16:42

男搞丟82萬台幣手機警找回 網友驚：這用來打電話的？

2019-03-07 16:42

驚蟄「打小人」 港人鵝頸橋排隊打老闆出怨氣

2019-03-07 14:12

吃何首烏能讓頭髮變黑？四川一婦人險些喪命

2019-03-06 17:01

驚蟄習俗 鵝頸橋約兩個小人婆檔 市民一早排隊打小人

2019-03-06 16:08

前男友笑她胖 女發憤健身練出性感腹肌

2019-03-06 13:25

他借錢給同學創業 5年後獲贈一輛奧迪當回禮

2019-03-05 19:32

大陸高校「網紅課」 教你養狗、戀愛和野外求生

2019-03-05 15:56

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

大灣區中港融合「做大個餅」 香港小市民有得分？

2019-03-04 17:18

6年來無聊就拔頭髮吃 8歲女童胃驚見3斤髮團

2019-03-04 16:52

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39
看更多

熱門文章

被問今年要拿下台灣幾個邦交國 王毅：哈哈哈哈

2019-03-08 16:50

鴨煲變成「蟑螂蓋飯」！ 女叫外賣餐撈出40隻蟑螂

2019-03-08 10:06

大陸2月出口大幅衰退20.7% 遠低於市場預期

2019-03-08 11:36

習近平：如期完成脫貧 不獲全勝絕不收兵

2019-03-07 21:58

抗戰國軍首支傘兵部隊遺骸衡陽發現 3人身分確認

2019-03-07 21:45

前共軍將領：明年大選前 解放軍要隨時準備反擊蔡英文

2019-03-08 11:27

蔡英文訪華府？王毅：當然不同意

2019-03-08 13:33

港府修訂「逃犯條例」是台灣提出？陸委會駁：一派胡言

2019-03-07 22:58

這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52

王岐山：扎實辦好自己的事 沒有誰能阻擋中國前行

2019-03-08 09:07

手機內銷出貨4.1億支 去年大減15.6%

2019-03-08 01:48

劉結一：和平統一後 台灣人腰杆會更直 底氣會更足

2019-03-08 09:48

2019兩會特別報導／汪洋聽台灣團報告 重提習五點

2019-03-08 00:14

陸前財長警告 李克強大降增值稅恐導致通縮及財政失衡

2019-03-08 13:44

「終身不錄取」…400人聲援4理大生

2019-03-08 14:03

台商蔣佩琪 被福建授予「三八紅旗手」榮銜

2019-03-08 14:20

這檔港股五年漲逾85倍 今天被勒令停牌

2019-03-08 14:40

中核集團董座：2030年前，每年開工八台核電機組

2019-03-08 15:12

兩岸拜文昌 四川巡遊到高雄

2019-03-08 00:23

美宗教大使香港演講 說北京發動信仰戰爭

2019-03-08 16:46

特斯拉獲大陸銀行5.21億美元貸款 利率打了九折

2019-03-08 15:45

大陸外資法三讀版安全審查遭刪 應是華為效應

2019-03-08 17:45

北京沙塵暴 官方預測：2019春季將緩解

2019-03-07 22:28

聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手

2019-03-08 09:56

中美貿易戰讓香港轉職潮加劇 資深人資：跳槽要三思後行

2019-03-07 21:27

港媒：2020藍若勝 兩岸政治談判機會高

2019-03-08 11:54

商界憂港修例… 怕包二奶重婚曝光

2019-03-08 14:05

移犯條例爭議續燃 美商、港商憂心

2019-03-07 22:47

北京人口持續下降 並非驅離「低端人口」

2019-03-08 19:42

劉結一今再參會人大台灣團

2019-03-08 13:18

全職主婦「被困」家庭 過來人：忙裡偷閒找回自己

2019-03-08 15:09

貴州搶人才 免費提供求職者7天高檔住地

2019-03-07 21:24

大陸2月外貿遠遜預期 出口創三年最大降幅

2019-03-08 14:23

研究：中國經濟成長率被灌水九年 中央政府知情

2019-03-08 20:46

中國婦女撐起半邊天 但薪酬不及男性的八成

2019-03-08 14:48

王毅稱 中日關係去年終回正軌 但關係改善剛起步

2019-03-08 12:12

王思聰旗下熊貓直播傳破產

2019-03-08 12:49

廣東3市長：粵港澳大灣區建設 「全面推進」

2019-03-08 01:55

中國誓言維護智財權 專家：難度挺高的

2019-03-07 21:57

禁娼、滙豐⋯影響深遠的一年 康文署展覽重塑香港歷史

2019-03-08 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top