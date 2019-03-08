喝到爛醉不慎摔倒 男子左眼球竟「整顆甩出來」

2019-03-08 20:42 聯合新聞網 綜合報導



中國大陸一名男子喝醉後斷片，一覺醒來竟發現自己滿臉是血，左眼球還不翼而飛。示意圖／ingimage 分享 facebook

日前，一名中國大陸男子喝酒喝到「斷片」，沒想到一覺醒來後，竟發現自己滿臉都是鮮血，左邊的眼球就這麼滾了出來，嚇得他趕緊到醫院求診。經醫生診斷後確認男子為「眼球完全脫臼」，不僅左眼球再也裝不回去，也無法裝上義眼。

綜合陸媒報導，大陸山東省的一名26歲男子，喝到爛醉後便陷入沉睡，沒想到醒來後卻發現自己全臉都是血，左眼球還離奇消失，並不斷發出陣陣劇痛，完全不記得自己發生了什麼事，男子的家人見狀後，也趕緊將他送往醫院急救。

男子就醫時情況相當危急，因眼瞼嚴重腫脹，以及劇烈的疼痛感，讓男子一度無法配合進行相關檢查。經醫生診斷後判定，男子的眼球完全脫出，處於「眼球完全脫臼」的狀況，醫生也初步懷疑，男子在喝醉後不慎摔傷，才使眼球受到撞擊並破裂。

眼科醫生馬寶峰透露，男子的家人在家中發現男子脫落的眼球，但由於眼球脫臼的時間過長，眼外肌及視神經全部撕裂，已造成無法挽回的傷害。醫師也表示，目前只能先進行縫合手術，「但因為患者的眼外肌收縮，未來能安裝義眼的可能性極低」，最多只能安裝義眼片改善外觀。

醫生也提到，「眼球完全脫臼」並非個案，之前也有因行房過於激烈，以及酒駕摔車受傷，而導致眼球脫落的現象。他也補充提醒，若民眾的眼球因外傷而產生疼痛腫脹，最好立刻到醫院檢查，以避免錯過治療黃金期。