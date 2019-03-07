不滿兒子只考81分 虎媽怒罵後丟路邊「寧坐牢也不要他」

2019-03-07 17:58 聯合新聞網 綜合報導



中國大陸日前一名男童因考試未達媽媽要求，遭虎媽打罵後丟棄在高速公路入口處，並揚言「不要孩子了」。圖擷自微博 分享 facebook

現今不少家長「望子成龍、望女成鳳」，希望孩子能夠具備競爭力，在人群中脫穎而出，因此對孩子的課業要求便格外嚴格。中國大陸就有一名「虎媽」日前因兒子的數學成績只有81分，沒有達到她預期的95分，一氣之下痛罵男童一頓，接著將他趕下車丟棄路邊，便揚長而去。事後，當地警方連絡這名「虎媽」來領回孩子，沒想到她竟烙下狠話，「寧可坐牢也不要孩子了」。

據陸媒《澎湃新聞》報導，這起事件發生在上月22日，河南省洛陽市一名媽媽不但在大庭廣眾下怒斥12歲的男童，甚至還出手打他，隨後竟獨留男童在高速公路入口處便駛離。一旁目擊者因擔心男童安危，趕緊報警處理。

警方抵達現場後，在南京往洛陽的高速公路入口附近找到這名男童，並得知他是因為考試成績「太差」，沒有如媽媽預期考到95分，僅獲得81分的成績，才會被媽媽丟棄路邊。小小年紀便遭遇此事，男童在警車上難過的不斷啜泣。

隨後警方蒐證完畢，打電話聯絡男童母親前來接他回家，卻遭男童媽媽一口回絕。儘管警方告誡她，「若不將男童接回，會以遺棄罪起訴，判處五年以上有期徒刑」，她仍狠心表示「你們想怎樣就怎樣，甚至可以跟我要錢，就算坐牢我也不想要這個小孩了」，讓在場警員震驚不已。雖然一小時後男童叔叔已將男童接回，目前尚不清楚這名虎媽是否會被起訴。