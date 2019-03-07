驚蟄「打小人」 港人鵝頸橋排隊打老闆出怨氣

2019-03-07 14:12 世界日報 香港7日電



昨天是中國24節氣的驚蟄，香港習俗會「打小人」，在銅鑼灣鵝頸橋，「打你個小人頭」之聲此起彼落，早上約9時已排起人龍，老闆則成為打小人的「首要目標」。

香港市民驚蟄排隊「打小人」老闆成「首要目標」 中國新聞社 分享 facebook

中通社報導，銅鑼灣鵝頸橋底昨天有逾20個「打小人」檔口，大批市民排隊，最受歡迎的檔口有超過50位客人在等候「打小人」。橋底充斥著「打你個小人頭」等「口訣」，拍打聲不絕於耳，相當熱鬧。

有檔主透露，打一次小人收費約50港元（約6.3美元），需時20分鐘。上午共有十多位市民光顧，「今年打小人的數量與往年相若」。另有檔主表示，今年人數多了二、三成，應與民眾怨氣沖天有關。

至於「打小人」的目標，檔主笑稱，首要還是職場問題，「打得最多的小人是老闆和同事」，其次是打「小三」挽救婚姻生活。有檔主表示，今年有從新加坡來港的客人，而大部分的客人無特定對象，主要求家宅平安。

據報導，家住上水的徐先生連續10年前來鵝頸橋「打小人」，為圖心理安慰。他坦言，「打小人」是希望不要有那麼多是非，身邊的人際關係可以較為和諧。徐先生稱，其實通常來說晚上「打小人」會比較有用，但無奈屆時太多人，只能早起排隊。

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徐先生指出，這麼多年「打小人」收費沒有加價，仍覺得有點貴，因為「幾分鐘就結束了」。不過他也表示，未來還會繼續堅持每年前來。

報導稱，從哈爾濱來港旅遊的張小姐慕名前來，「幫朋友打小人」，以求事業順利；至於是否靈驗，她表示「信則有不信則無」。張小姐表示，她是第一次見到「打小人」，氛圍跟家鄉農村驅邪場景差不多，直呼很神奇，可以藉此機會見識一下香港驚蟄的習俗。