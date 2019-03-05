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他借錢給同學創業 5年後獲贈一輛奧迪當回禮

2019-03-05 19:32聯合新聞網 綜合報導

大陸有位網友表示，他高中同學因為創業缺錢，向朋友借10萬元人民幣周轉，5年過後不...
大陸有位網友表示，他高中同學因為創業缺錢，向朋友借10萬元人民幣周轉，5年過後不但還清當初借款，甚至送他朋友一輛奧迪車。 示意圖／台灣奧迪提供
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欠債不還導致朋友反目的新聞屢見不鮮，但大陸有位網友表示，他高中同學因為創業缺錢，向朋友借10萬元人民幣（約台幣46萬元）周轉，5年過後不但還清當初借款，甚至送他朋友一輛奧迪汽車當作結婚禮物。

大陸一名網友在「十八腔論壇」PO文，他表示看到近來許多人因為借錢不還，甚至導致別人離婚而有感而發，分享身邊借錢的故事。原PO提到，一位高中同學因為準備創業開店，還缺10萬元人民幣，但親戚們都因為他沒經驗，怕錢借出去血本無歸，全都意思意思只借一點，幸好當時有位朋友聽到消息，二話不說將原本打算買車的錢全借給他。

5年過後，原PO表示那位同學不僅將10萬元人民幣還清，當初那位恩人結婚時還送給對方一輛奧迪汽車，原PO直呼「再怎麼樣也要花個20多萬人民幣（約新台幣100餘萬）吧！」

原PO最後嘆道，「現在那麼多借了錢不還的、當老賴的」，這件「滴水之恩，湧泉相報」的故事真是一股清流。看到借錢還奧迪的故事引起熱烈回響，網友紛紛表示「叫他趕緊找我再借10萬人民幣」、「善良，懂得感恩」；不過也有人抱怨「為什麼欠我錢的都跑路了」、「畢業3年賺的所有積蓄都借出去，結果現在人跑了」、「錢不還還丟了朋友，借錢真的傷感情」。

奧迪創業

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