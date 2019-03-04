98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53 聯合新聞網 綜合報導



「奶奶，妳以後不要喝可樂了」、「奶奶，妳又在吃什麼東西」，一則影音意外在「抖音」得到大批網友的關注，更讓影片中這位98歲的老奶奶爆紅。影片中，老奶奶的孫女勸她不要喝可樂，老奶奶的手指卻不自覺的抓著可樂罐，往自己面前拉。除了喝可樂，老奶奶還喜歡吃漢堡，有一次因吃得太急，假牙還掉了出來。

據「成都商報」報導，這個住在成都惠里古鎮的老奶奶被孫女蔡昀恩稱作「吃貨奶奶」。「吃貨奶奶」除了喜歡喝可樂吃漢堡，火鍋和串串也是她的最愛。日前在診所換假牙時，口中還不斷惦記著「鴨腸、毛肚燙久了咬不動」。晚輩問她2019新年願望時，她說要吃好喝好，要吃串串。

「吃貨奶奶」喜歡吃之外，還喜歡喝酒。她曾在一段影音中說「我喝不到幾口，但是我還是喜歡喝」，晚輩多勸她少喝一些時，她又喝了一杯，還說「這點酒算啥」。吃喝之餘，滿頭灰白頭髮的「吃貨奶奶」也很關心年輕人的頭髮，「年輕人怎會掉頭髮呢，就是太操勞了，要好好保養身體」。

大陸網友看完影音後紛紛留言回應「可愛，每天我要看上很多遍」、「愛不釋眼」、「奶奶是很可愛的老人家」，更多網友開始討論「吃貨奶奶」的長壽秘訣是「每天洋溢著笑容、從容和開心」，還有網友表認同「也要做個可愛的小老太太」。

「吃貨奶奶」會受到網友關注，孫女蔡昀恩表示「可能是反差才引來了關注」，因為「吃貨奶奶」跟時下多數老人不同，她喜歡吃辣，又吃得很油，生活方式更像年輕人，喝可樂吃漢堡，看起來不健康但她又長壽。

孫女蔡昀恩說奶奶有時候就是個老小孩，她會跟5歲的曾孫女搶玩具，有次還因兩人搶電視遙控器，還生氣要離家出走。奶奶現在反應變慢，已經不打麻將了，平日玩魔術方塊，看報紙和聽電視，蔡昀恩每周都會抽空回去看看她。