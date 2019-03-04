親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

賺錢機會來了！防害蟲收購荔枝椿象卵片 有人1600元輕鬆入袋

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53聯合新聞網 綜合報導

「奶奶，妳以後不要喝可樂了」、「奶奶，妳又在吃什麼東西」，一則影音意外在「抖音」得到大批網友的關注，更讓影片中這位98歲的老奶奶爆紅。影片中，老奶奶的孫女勸她不要喝可樂，老奶奶的手指卻不自覺的抓著可樂罐，往自己面前拉。除了喝可樂，老奶奶還喜歡吃漢堡，有一次因吃得太急，假牙還掉了出來。

據「成都商報」報導，這個住在成都惠里古鎮的老奶奶被孫女蔡昀恩稱作「吃貨奶奶」。「吃貨奶奶」除了喜歡喝可樂吃漢堡，火鍋和串串也是她的最愛。日前在診所換假牙時，口中還不斷惦記著「鴨腸、毛肚燙久了咬不動」。晚輩問她2019新年願望時，她說要吃好喝好，要吃串串。

「吃貨奶奶」喜歡吃之外，還喜歡喝酒。她曾在一段影音中說「我喝不到幾口，但是我還是喜歡喝」，晚輩多勸她少喝一些時，她又喝了一杯，還說「這點酒算啥」。吃喝之餘，滿頭灰白頭髮的「吃貨奶奶」也很關心年輕人的頭髮，「年輕人怎會掉頭髮呢，就是太操勞了，要好好保養身體」。

大陸網友看完影音後紛紛留言回應「可愛，每天我要看上很多遍」、「愛不釋眼」、「奶奶是很可愛的老人家」，更多網友開始討論「吃貨奶奶」的長壽秘訣是「每天洋溢著笑容、從容和開心」，還有網友表認同「也要做個可愛的小老太太」。

「吃貨奶奶」會受到網友關注，孫女蔡昀恩表示「可能是反差才引來了關注」，因為「吃貨奶奶」跟時下多數老人不同，她喜歡吃辣，又吃得很油，生活方式更像年輕人，喝可樂吃漢堡，看起來不健康但她又長壽。

孫女蔡昀恩說奶奶有時候就是個老小孩，她會跟5歲的曾孫女搶玩具，有次還因兩人搶電視遙控器，還生氣要離家出走。奶奶現在反應變慢，已經不打麻將了，平日玩魔術方塊，看報紙和聽電視，蔡昀恩每周都會抽空回去看看她。

98歲的老奶奶因一則影音爆紅。圖擷自成都商報
98歲的老奶奶因一則影音爆紅。圖擷自成都商報
分享

相關新聞

大灣區中港融合「做大個餅」 香港小市民有得分？

2019-03-04 17:18

6年來無聊就拔頭髮吃 8歲女童胃驚見3斤髮團

2019-03-04 16:52

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39

杭州連下67天雨 民眾衣服乾不了爆買內褲

2019-03-03 14:23

低級鬧洞房！公公下體連撞新娘 樂呵呵問「響不響」

2019-03-02 11:35

男聽信妻被「蛇仙附體」 求助神棍驅邪竟鞭死她

2019-02-28 14:57

天降橫禍！幫鄰居賣豬去 陸男卻被豬砸傷骨折

2019-02-28 13:51

男子抽到53萬汽車興奮睡不著 隔天領獎竟變豆腐乳

2019-02-28 13:08

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43
看更多

熱門文章

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

大陸特斯拉車主 衝到門市拉白布條抗議降價

2019-03-03 21:17

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

政協開幕／破解坐姿政治學！就這3人霸氣外露

2019-03-04 00:09

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

兩岸微流行／星巴克貓爪杯 大陸暴紅

2019-03-04 00:09

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04

睡1小時後值10小時大夜班！ 護士血汗班表曝光

2019-03-03 21:44

政協開幕 汪洋：對台貫徹習五點

2019-03-04 00:09

今年中國兩會靜謐壓抑 等待核心一錘定音

2019-03-03 21:58

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

政協開幕 汪洋：學習貫徹「習五點」

2019-03-03 23:18

大陸兩會今年GDP成長目標 可能設定6％到6.5％

2019-03-03 22:21

外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

政協開幕 百度李彥宏等企業家委員關注貿易戰影響

2019-03-03 21:45

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05

華為洩底…擁自駕關鍵技術

2019-03-03 22:48

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

大陸．資金．對策／住所與居民定義 影響台籍個人所得稅申報

2019-03-03 23:32

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

政協開幕／宏觀目標 李克強明拍板

2019-03-03 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top