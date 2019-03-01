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99歲老婦嘴巴潰瘍送醫 一查竟長蛆！

2019-03-01 15:29世界日報 香港新聞組╱香港1日電

99歲老婦傷口長蛆。 世界日報記者陳秋萍／攝影
99歲老婦傷口長蛆。 世界日報記者陳秋萍／攝影
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香港衛生防護中心最新的《傳染病直擊》指出，1月有名護老院的99歲老婦口腔潰瘍，並長出蛆蟲。該護老院表示，事發數天前有醫生檢查病人口腔，當時並未發現問題，認為事件是「意外」，應與附近垃圾堆積有關。

明報報導，香港過去5年每年有3至9宗蠅蛆病紀錄，今年首兩個月就發生兩宗，其中一名99歲、在北角頤康護老院居住的老婦，需長期臥床並使用胃管，她於1月15日牙齦腫脹和出血，翌日送往東區醫院治理，經檢查發現大型口腔潰瘍，傷口深且有蛆蟲，其後確認是「蛆症金蠅」。病人情穩定，一周後出院。

私營的頤康護老院去年曾違反《安老院規例》中僱用員工之規定而收警告。該院主管龔琳表示，1月8日有牙科醫生為老婦檢查口腔，沒有異狀；15日有私家醫生發現老婦口腔滲血，使用口腔發炎的藥水後未改善，翌日送院。

據報導，龔琳指出，該院過去從沒發生蠅蛆病，認為事件是「意外」，沒察覺人為疏忽。她表示，事發後有不同政府部門巡查，指護老院外的停車場有垃圾堆積，相信與事件有關，建議護老院裝紗門。

立法會福利事務委員會委員張超雄表示，事件反映護老院「有烏蠅周圍飛」，促請加強檢查該院人手比例、職員培訓和衛生情。另據蘋果日報報導，防護中心表示，中心已向護老院提供健康教育，包括保持鼻胃喉管生及環境清潔。

蛆症金蠅是香港較常見導致蠅蛆病的蠅類，成蟲在活體身上產卵，若有表面傷口、病弱者的口、耳、鼻等黏膜，蛆蟲會鑽入寄主身體組織，以進食寄主組織為生，感染部位會潰爛及流出惡臭分泌物，導致患者機能失調、繼發性細菌感染以至死亡。

香港患者立法會
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