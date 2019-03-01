行為遭砲轟！擅闖日本農場拍照 港攝影師捐款道歉

2019-03-01 14:37 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



「請遵守我們的規矩！」一名日本攝影師在臉書炮轟香港一名攝影師擅闖北海道美瑛町的私人農場拍照，並將照片印成月曆營利，還怒斥SONY分享該照片，等於變相助長其行為。涉事的香港攝影師隨後公開發文道歉，同時捐出1萬港元給無國界醫生，以示真誠歉意。

香港01報導，日本攝影師Kent Shiraishi指香港一名攝影師無視當地警告標示，擅闖美瑛町私人地方及農地拍照，從香港攝影師上載的照片可見，一名穿白色羽絨服的女生站在雪地中央，望向遠處被陽光穿透的樹群。該照片其後被SONY轉發，Kent非常不滿品牌竟助長非法行為。

Kent解釋，由於雪地下通常種有農作物，擅闖遊客鞋底的細菌非常可能殘留在雪地，溶雪時細菌便可能侵損農作物，影響農民生計，故希望遊客能遵守規矩，他說「如果我們到你們的地方旅遊，我們也會遵守規矩，所以希望大家可以互相尊重」。

雖然Kent並未公開香港攝影師身分，但Dominic Chiu事後在臉書發文道歉，對自己的舉動深感羞愧，希望大家以他的行為作借鏡。他並承諾會退款給購買月曆的顧客，由於農場主人拒收賠償金，Dominic已捐出1萬港元予無國界醫生，「真心希望他們感覺到我有誠意補救這件事。」