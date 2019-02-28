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男聽信妻被「蛇仙附體」 求助神棍驅邪竟鞭死她

2019-02-28 14:57聯合新聞網 綜合報導

中國大陸河北省一名陳姓男子帶妻子去給「大仙」看病，對方聲稱妻子遭「蛇仙附體」，需...
中國大陸河北省一名陳姓男子帶妻子去給「大仙」看病，對方聲稱妻子遭「蛇仙附體」，需以皮鞭抽打治療，沒想到陳男妻子卻因此被活活鞭死。圖擷自《秒拍》
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身體不舒服未必每個人都會選擇看醫生，中國大陸河北省滄州市就有一名陳姓男子因妻子胡瑞娟身體虛弱，於是帶她求助一位自稱「大仙」的人，對方卻聲稱陳男妻子被「蛇仙附體」，情況相當危急，必須用皮鞭抽打妻子「驅邪」，沒想到胡瑞娟就這樣被活活打死。

據陸媒《新京報》報導，陳男因發現妻子體虛、胃口不好，自2017年11月18日起連續9天，協同弟弟帶妻子給64歲的「大仙」看病。大仙見狀後，直言妻子胡瑞娟被「蛇仙附體」，便一手捏住她脖子後方，另一手持斧頭拍打她的雙腿和背部，向兩人示範如何「驅邪」。

2017年11月27日凌晨12點許，陳男和弟弟以腰帶綑綁胡瑞娟，再度帶她到大仙家中。當時，大仙要陳男狠下心來，「否則胡瑞娟身上的東西走不了」，並催促陳男以皮鞭用力抽打胡瑞娟「治病」，夫妻倆的小孩也在場目睹一切。沒想到，胡瑞娟的病情不但沒有好轉，當天下午4點多失去呼吸心跳。法醫鑑定後研判胡瑞娟因「系鈍性外力多次打擊致創傷性休克」慘死。

據報導，胡瑞娟的妹妹表示「姐姐不常生病，身體特別好」，全家人至今仍難以接受胡瑞娟的死訊。經檢方調查認定，該大仙、陳男及其弟因迷信旁門左道，故意傷害他人身體以致死亡，應以故意傷害罪追究刑事責任，此案也在昨（27）日下午開庭審理。

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