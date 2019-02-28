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男子抽到53萬汽車興奮睡不著 隔天領獎竟變豆腐乳

2019-02-28 13:08聯合新聞網 綜合報導

男子誤以為自己抽中大獎。圖／取自《重慶廣電》
男子誤以為自己抽中大獎。圖／取自《重慶廣電》
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主辦單位卻主張男子僅抽到洗車服務。圖／取自《重慶廣電》
主辦單位卻主張男子僅抽到洗車服務。圖／取自《重慶廣電》
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大陸重慶一名秦姓男子在2月參加抽獎活動，幸運抽中一輛新車，讓他開心不已。豈料領獎當天，主辦單位卻主張他僅抽中「洗車服務」，與一罐豆腐乳，對此，秦男無法接受，因為抽獎公告上的獎品項目根本不含洗車服務。有律師建議，可向當地市場監管部門投訴，或也可透過法律訴訟。

根據《新京報》報導，秦男本月1日在重慶縣城的忠州廣場上，恰好遇到聯歡晚會，並以手機參加「英仕傑文化傳媒」舉辦的轉盤抽獎活動，該活動最大獎為一輛價值人民幣11萬6000元（約新台幣53萬元）的「哈弗汽車」（HAVAL，中國國產車）。

秦男以手機抽獎，畫面竟顯示他幸運中獎，從「我的獎品」欄位中，可看到明顯寫著「哈弗汽車一輛」，他立刻截圖中獎頁面，還四處向親友炫耀，領獎前一天晚上更興奮到睡不著。

然而隔日至領獎現場後，主辦單位竟告訴他「汽車大獎已被人領走」，秦男所中的獎只是「洗車服務」，另外還有一罐豆府乳，主辦單位主張，中獎頁面中，兌獎說明寫了『僅含服務』4個字。

主辦單位解釋，秦男共中了兩次獎，一次為洗車服務，一次則為豆腐乳。有律師認為，商家以「僅含服務」主張秦男沒有中獎的說法，很難使人信服，建議他向當地市場監管部門投訴，也可透過法律訴訟解決。目前當地工作人員已接到反應，正在調查此事。

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