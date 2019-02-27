親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

搭電梯突然卡住怎麼辦？ 女老師「門縫塞鈔票」求救！

2019-02-27 11:01聯合新聞網 綜合報導

大陸四川省綿陽市一名國中女老師受困於社區大樓的電梯裡，情急之下，她在紙條寫上「救...
大陸四川省綿陽市一名國中女老師受困於社區大樓的電梯裡，情急之下，她在紙條寫上「救命」2字，再夾數張百元人民幣鈔票在門縫，最後她順利脫困。圖／ingiamage提供
分享

搭電梯受困時該如何向外界尋求協助？日前，大陸四川省綿陽市一名國中女老師受困於社區大樓的電梯裡，除了緊急按鈕失靈，連手機都收不到訊號。情急之下，她在紙條寫上「救命」2字，再和數張百元人民幣約（460元新台幣）的鈔票一併卡在門縫，成功引起民眾注意，報警助她平安脫困。

據大陸媒體報導，這名國中女老師在24日下班後，搭乘社區大樓的電梯準備回家。沒想到，電梯運作到一半卻突然停止，即使持續按緊急按鈕也沒有人回應，手機更是收不到任何訊號。求救無門的她，靈機一動撕下電梯裡的廣告單寫「救命」2字訊息，並在電梯門縫多塞幾張鈔票，希望能引起注意。

李姓報案人表示，當天下午六點多外出下樓時，發現社區大樓電梯門口有一張紙，打開一看上面寫有兩個大大的字「救命」，後來才在電梯門縫找到幾張百元鈔票。他試著上前詢問，好像聽到裡面真的有人受困，便馬上請綿陽市特巡警支隊巡邏七大隊幫忙。

儘管消息曝光後，有網友質疑事件的真實性，但也有同樣受困經驗的人出面表示，「我也曾受困過電梯，呼叫半個多小時才有人回應，無論後果如何，有關單位都應該要追究責任」。其他網友則說「遇到的當下真的會很心急，但出於求生本能，一定會想辦法解決」、「這提醒我們隨身帶錢真的很重要」！

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

女童邊吃熱狗邊跳彈簧床 竹籤從嘴巴插到「腦幹」

2019-02-26 21:43

前女友約山上「來點刺激的」男遭脫光綁樹搶走萬元

2019-02-26 17:28

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

2019-02-26 11:00

好賺！母帶全家人躺大街行乞 城管：房子都蓋好了

2019-02-25 21:30

天生商人！和爸媽借3600元擺攤 國2生8天大賺7萬元

2019-02-25 17:12

21歲女6年來墮胎17次 子宮受損薄如紙

2019-02-25 17:02

騎車看手機...女大生撞法拉利 維修費92萬欲哭無淚

2019-02-25 16:38

太辛苦了！陸警六年時間從林志穎變成郭德綱

2019-02-24 13:09

影／用寫字機器人抄作業？廠商：設定完作業早寫好了！

2019-02-23 17:40

中國最慘小學生 炕上寫作業2小時字全蒸發了

2019-02-23 16:54

生意奇才！ 13歲女童寒假靠代寫作業賺逾4萬元

2019-02-22 21:54

空姐離奇墜樓 打300鋼釘面容大變

2019-02-22 14:49

空姐宿舍遭竊 靠「智慧體重計」逮到同公司空少

2019-02-22 14:00

不讓超車！哈工大博士被打成癱 對方扔3萬人民幣離開

2019-02-22 12:06

又見登機扔硬幣 男害同行百客滯留過夜

2019-02-22 12:01
看更多

熱門文章

蔡總統CNN專訪 新華社重批：口無遮攔挑釁大陸

2019-02-26 22:04

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

2019-02-27 09:00

前女友約山上「來點刺激的」男遭脫光綁樹搶走萬元

2019-02-26 17:28

女童邊吃熱狗邊跳彈簧床 竹籤從嘴巴插到「腦幹」

2019-02-26 21:43

遼寧艦離開大連引關注 碼頭掛橫幅「踏上新征程」

2019-02-26 12:22

華為總裁任正非：孟晚舟永生永世不可能做接班人

2019-02-26 17:22

趙薇麻煩了！140股民提告最高求償千萬 500多官司在排隊

2019-02-26 15:54

搭電梯突然卡住怎麼辦？ 女老師「門縫塞鈔票」求救！

2019-02-27 11:01

連學生會攤位都破壞 看中國因素如何打壓台灣

2019-02-26 17:31

這款中國羽絨服在美國暴紅 連2年登亞馬遜榜首

2019-02-26 18:06

北京故宮開火鍋店 慈禧湯底爆紅

2019-02-26 15:38

大陸最賺錢的高鐵線 即將A股上市

2019-02-26 20:38

大陸推一帶一路背後戰略 林中斌：不戰而主歐亞非

2019-02-26 11:44

模擬遭核彈攻擊 中共火箭軍密閉空間訓練

2019-02-26 21:11

疑炒股票債台高築？夫婦餵子服藥 再全家燒炭亡

2019-02-26 15:30

陸學者：蔡英文瘋狂反中 底氣很虛

2019-02-26 13:47

國台辦前副主任王在希：不求統一不是九二共識

2019-02-27 00:18

中共迫害新疆穆斯林 土耳其再次公開譴責

2019-02-26 18:23

反港獨！北京首度公開向港發公函

2019-02-27 00:27

中共黨報：蔡英文以武拒統，自掘墳墓

2019-02-26 11:40

7歲童被父母拉去陪葬 校長灑淚：好乖好棒的小朋友

2019-02-26 18:41

高雄婚慶業者登陸 愛情產業鏈合作協議簽了！

2019-02-27 10:48

陳勝吳廣起義遭刪 中國官方出版社：歷史課教了

2019-02-26 16:37

經濟下滑伴貿易戰雙夾擊 習近平路線受挑戰

2019-02-26 19:13

奧斯卡最佳影片「幸福綠皮書」 馬雲已經看三遍

2019-02-26 13:12

大玩權色交易 武威前書記和師妹同成反教材

2019-02-26 15:54

質疑開採頁岩氣引發地震 民眾包圍四川榮縣政府

2019-02-26 12:09

北京天安門廣場 開通5G網站全覆蓋服務

2019-02-26 20:59

美學者：提供台灣足夠裝備才能避開台海戰事

2019-02-27 09:42

大陸4艘海警船在釣魚台海域巡航 已是今年第6次

2019-02-26 14:34

美軍艦又穿越台灣海峽 陸稱堅決反對已嚴正交涉

2019-02-26 17:29

三星堆大祭祀 重現遠古儀典

2019-02-27 02:13

大陸研發新型3D碳神經支架 治療腦部退化

2019-02-26 18:20

上海市委常委周波將升任遼寧省長 曾來台參加雙城論壇

2019-02-26 19:22

兩母女擠80呎劏房萌輕生念頭 入住過渡屋重見曙光

2019-02-26 15:29

中共新媒體為啥走紅 官媒自稱上接天線下接地氣

2019-02-26 16:15

A股爆量 連兩天衝4.6兆元

2019-02-27 02:10

打擊非洲豬瘟 陸企爭相開發「豬臉識別」

2019-02-26 13:20

江西設「紅色文化課」 從幼稚園到大學全覆蓋

2019-02-26 19:26

渤海發現大型天然氣田 可供百萬人用百年

2019-02-26 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top