搭電梯突然卡住怎麼辦？ 女老師「門縫塞鈔票」求救！

2019-02-27 11:01 聯合新聞網 綜合報導



大陸四川省綿陽市一名國中女老師受困於社區大樓的電梯裡，情急之下，她在紙條寫上「救命」2字，再夾數張百元人民幣鈔票在門縫，最後她順利脫困。圖／ingiamage提供 分享 facebook

搭電梯受困時該如何向外界尋求協助？日前，大陸四川省綿陽市一名國中女老師受困於社區大樓的電梯裡，除了緊急按鈕失靈，連手機都收不到訊號。情急之下，她在紙條寫上「救命」2字，再和數張百元人民幣約（460元新台幣）的鈔票一併卡在門縫，成功引起民眾注意，報警助她平安脫困。

據大陸媒體報導，這名國中女老師在24日下班後，搭乘社區大樓的電梯準備回家。沒想到，電梯運作到一半卻突然停止，即使持續按緊急按鈕也沒有人回應，手機更是收不到任何訊號。求救無門的她，靈機一動撕下電梯裡的廣告單寫「救命」2字訊息，並在電梯門縫多塞幾張鈔票，希望能引起注意。

李姓報案人表示，當天下午六點多外出下樓時，發現社區大樓電梯門口有一張紙，打開一看上面寫有兩個大大的字「救命」，後來才在電梯門縫找到幾張百元鈔票。他試著上前詢問，好像聽到裡面真的有人受困，便馬上請綿陽市特巡警支隊巡邏七大隊幫忙。

儘管消息曝光後，有網友質疑事件的真實性，但也有同樣受困經驗的人出面表示，「我也曾受困過電梯，呼叫半個多小時才有人回應，無論後果如何，有關單位都應該要追究責任」。其他網友則說「遇到的當下真的會很心急，但出於求生本能，一定會想辦法解決」、「這提醒我們隨身帶錢真的很重要」！