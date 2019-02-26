親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

女童邊吃熱狗邊跳彈簧床 竹籤從嘴巴插到「腦幹」

2019-02-26 21:43聯合新聞網 綜合報導

女童因為一邊吃熱狗一邊玩彈簧床，不小心跌倒後竟然將竹籤由口腔直直刺入大腦內。圖擷...
女童因為一邊吃熱狗一邊玩彈簧床，不小心跌倒後竟然將竹籤由口腔直直刺入大腦內。圖擷自／《中工網
分享

父母都會叮嚀孩子，千萬不可以在跑跳時吃東西，尤其是在公園或是遊樂場玩耍時，更是危機四伏。24日下午就有中國大陸的孩童因為一邊吃熱狗一邊玩彈簧床，不小心跌倒後竟然將竹籤由口腔直直刺入大腦內，可怕場景令人不寒而慄。

根據《中工網》報導，大陸湖北省一名10歲女童在當地遊樂場裡邊吃熱狗邊跳彈簧床，落下時腳步沒踩穩不慎跌倒，這一跌竟然把熱狗的竹籤直接插進口中，僅剩一小截竹籤露在嘴巴外面。當時女童被緊急送往附近醫院，沒想到醫生拍攝X光片後發現，竹籤不只是深深插入口腔，竟然穿過腦部的寰樞關節間隙，刺穿腦幹直達小腦。

由於女童傷勢過重，穿過腦幹的竹籤需要進行大型手術，因此女童在晚上被轉入宜昌市中心人民醫院，此時女童已經面色蒼白且四肢麻木，情況十分危急，焦急的父母也只能緊握她的小手給她加油打氣。醫院神經外科副主任醫生羅然表示，由於腦幹是掌管人體呼吸循環的中樞，雖然她當時還未出現呼吸循環衰竭，再晚一點接受治療，女童極有可能引發腦幹水腫、顱內出血或是顱內感染等併發症，嚴重時更可能直接致命。

而插入女童頭部的竹籤，因為刺穿多個器官與組織，當時醫院必須集合神經外科、耳鼻喉科、口腔科和兒科的專家，經過討論後，這才將竹籤從女童的頭部取出。所幸術後女童病情穩定，目前已轉入普通病房，但因受傷部位特殊再加上竹籤殘留汙染，仍需小心發生相關併發症。

器官手術水腫
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

前女友約山上「來點刺激的」男遭脫光綁樹搶走萬元

2019-02-26 17:28

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

2019-02-26 11:00

好賺！母帶全家人躺大街行乞 城管：房子都蓋好了

2019-02-25 21:30

天生商人！和爸媽借3600元擺攤 國2生8天大賺7萬元

2019-02-25 17:12

21歲女6年來墮胎17次 子宮受損薄如紙

2019-02-25 17:02

騎車看手機...女大生撞法拉利 維修費92萬欲哭無淚

2019-02-25 16:38

太辛苦了！陸警六年時間從林志穎變成郭德綱

2019-02-24 13:09

影／用寫字機器人抄作業？廠商：設定完作業早寫好了！

2019-02-23 17:40

中國最慘小學生 炕上寫作業2小時字全蒸發了

2019-02-23 16:54

生意奇才！ 13歲女童寒假靠代寫作業賺逾4萬元

2019-02-22 21:54

空姐離奇墜樓 打300鋼釘面容大變

2019-02-22 14:49

空姐宿舍遭竊 靠「智慧體重計」逮到同公司空少

2019-02-22 14:00

不讓超車！哈工大博士被打成癱 對方扔3萬人民幣離開

2019-02-22 12:06

又見登機扔硬幣 男害同行百客滯留過夜

2019-02-22 12:01
看更多

熱門文章

前國台辦官員：國民黨一中各表不是真「九二共識」

2019-02-26 09:40

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

2019-02-26 11:00

任正非：孟晚舟沒有技術背景 永生永世不可能做接班人

2019-02-26 09:11

A股大漲 爆人民幣兆元巨量

2019-02-26 01:53

前女友約山上「來點刺激的」男遭脫光綁樹搶走萬元

2019-02-26 17:28

遼寧艦離開大連引關注 碼頭掛橫幅「踏上新征程」

2019-02-26 12:22

蔡總統CNN專訪 新華社重批：口無遮攔挑釁大陸

2019-02-26 22:04

台灣因素影響 大陸經濟放緩恐無礙2019軍費增長

2019-02-26 08:24

趙薇麻煩了！140股民提告最高求償千萬 500多官司在排隊

2019-02-26 15:54

華為總裁任正非：孟晚舟永生永世不可能做接班人

2019-02-26 17:22

陸產航母第5次海試 趕在海軍節前服役？

2019-02-26 00:59

連學生會攤位都破壞 看中國因素如何打壓台灣

2019-02-26 17:31

大陸推一帶一路背後戰略 林中斌：不戰而主歐亞非

2019-02-26 11:44

這款中國羽絨服在美國暴紅 連2年登亞馬遜榜首

2019-02-26 18:06

北京故宮開火鍋店 慈禧湯底爆紅

2019-02-26 15:38

疑炒股票債台高築？夫婦餵子服藥 再全家燒炭亡

2019-02-26 15:30

人民幣中間價大幅調升179點！創去年7月以來新高

2019-02-26 10:05

陸學者：蔡英文瘋狂反中 底氣很虛

2019-02-26 13:47

中共黨報：蔡英文以武拒統，自掘墳墓

2019-02-26 11:40

不顧台灣反對 廈門再招台籍社區主任助理

2019-02-26 11:02

大陸最賺錢的高鐵線 即將A股上市

2019-02-26 20:38

女童邊吃熱狗邊跳彈簧床 竹籤從嘴巴插到「腦幹」

2019-02-26 21:43

中共迫害新疆穆斯林 土耳其再次公開譴責

2019-02-26 18:23

奧斯卡最佳影片「幸福綠皮書」 馬雲已經看三遍

2019-02-26 13:12

陳勝吳廣起義遭刪 中國官方出版社：歷史課教了

2019-02-26 16:37

大玩權色交易 武威前書記和師妹同成反教材

2019-02-26 15:54

質疑開採頁岩氣引發地震 民眾包圍四川榮縣政府

2019-02-26 12:09

大陸4艘海警船在釣魚台海域巡航 已是今年第6次

2019-02-26 14:34

7歲童被父母拉去陪葬 校長灑淚：好乖好棒的小朋友

2019-02-26 18:41

北京大興機場 9月30日前通航

2019-02-26 02:01

模擬遭核彈攻擊 中共火箭軍密閉空間訓練

2019-02-26 21:11

美軍艦又穿越台灣海峽 陸稱堅決反對已嚴正交涉

2019-02-26 17:29

2天連3震 四川自貢暫停採頁岩氣

2019-02-26 00:59

平潭台灣農漁貨交易市場 開市

2019-02-26 02:00

大陸研發新型3D碳神經支架 治療腦部退化

2019-02-26 18:20

中共新媒體為啥走紅 官媒自稱上接天線下接地氣

2019-02-26 16:15

兩母女擠80呎劏房萌輕生念頭 入住過渡屋重見曙光

2019-02-26 15:29

北京天安門廣場 開通5G網站全覆蓋服務

2019-02-26 20:59

上海市委常委周波將升任遼寧省長 曾來台參加雙城論壇

2019-02-26 19:22

打擊非洲豬瘟 陸企爭相開發「豬臉識別」

2019-02-26 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top