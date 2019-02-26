女童邊吃熱狗邊跳彈簧床 竹籤從嘴巴插到「腦幹」

2019-02-26 21:43 聯合新聞網 綜合報導



女童因為一邊吃熱狗一邊玩彈簧床，不小心跌倒後竟然將竹籤由口腔直直刺入大腦內。圖擷自／《中工網》 分享 facebook

父母都會叮嚀孩子，千萬不可以在跑跳時吃東西，尤其是在公園或是遊樂場玩耍時，更是危機四伏。24日下午就有中國大陸的孩童因為一邊吃熱狗一邊玩彈簧床，不小心跌倒後竟然將竹籤由口腔直直刺入大腦內，可怕場景令人不寒而慄。

根據《中工網》報導，大陸湖北省一名10歲女童在當地遊樂場裡邊吃熱狗邊跳彈簧床，落下時腳步沒踩穩不慎跌倒，這一跌竟然把熱狗的竹籤直接插進口中，僅剩一小截竹籤露在嘴巴外面。當時女童被緊急送往附近醫院，沒想到醫生拍攝X光片後發現，竹籤不只是深深插入口腔，竟然穿過腦部的寰樞關節間隙，刺穿腦幹直達小腦。

由於女童傷勢過重，穿過腦幹的竹籤需要進行大型手術，因此女童在晚上被轉入宜昌市中心人民醫院，此時女童已經面色蒼白且四肢麻木，情況十分危急，焦急的父母也只能緊握她的小手給她加油打氣。醫院神經外科副主任醫生羅然表示，由於腦幹是掌管人體呼吸循環的中樞，雖然她當時還未出現呼吸循環衰竭，再晚一點接受治療，女童極有可能引發腦幹水腫、顱內出血或是顱內感染等併發症，嚴重時更可能直接致命。

而插入女童頭部的竹籤，因為刺穿多個器官與組織，當時醫院必須集合神經外科、耳鼻喉科、口腔科和兒科的專家，經過討論後，這才將竹籤從女童的頭部取出。所幸術後女童病情穩定，目前已轉入普通病房，但因受傷部位特殊再加上竹籤殘留汙染，仍需小心發生相關併發症。