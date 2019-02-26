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前女友約山上「來點刺激的」男遭脫光綁樹搶走萬元

2019-02-26 17:28聯合新聞網 綜合報導

前女友謊稱「來點刺激的」，竟將男子扒光綁在樹上，更偷走所有財物。圖片來源／梨視頻
前女友謊稱「來點刺激的」，竟將男子扒光綁在樹上，更偷走所有財物。圖片來源／梨視頻
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中國大陸一名女子因沒錢和現任男友結婚，竟將歪腦筋動到前男友身上，她假藉與前男友復合的名義，邀他到山上「玩點刺激的」。前男友聽了欣喜若狂，怎料刺激的卻是一場活生生的「搶劫案」，男子遭脫光衣服後綁在樹上，女子隨即搜括所有財物便落荒而逃，讓男子受困山上兩個多小時才脫困。

根據《中國報》報導，31歲的周姓女子與現任男友談及婚嫁，但兩人近來被老闆開除，經濟拮据連房租都付不出來，苦於沒錢辦婚禮而不知所措。男友向周女表示，「如果弄得到錢，我們就結婚」，周女便將歪腦筋動到前男友身上。

一年多前，周女與前男友分手，但男子卻對她念念不忘，周女順勢假藉復合的名義，邀對方出來約會。當天兩人逛完街後，周女便稱要找個沒有人的地方，跟男子「來點刺激的」，男子一聽色慾薰心，隨即前往附近的山上。

一到現場，男子便順從周女的意思，乖乖脫下全身衣物，讓周女把他綁在樹上，原以為「刺激的」才正要開始，卻見周女開始打包行囊，搜刮男子價值一萬多人民幣（約新台幣4.5萬元）的皮夾及手機，隨即逃離現場，將男子一個人留在山邊。

男子花了兩個多小時，才自行掙脫繩子，所幸周女將自己的內褲遺落在路邊，他才趕緊穿上內褲，回宿舍整理好儀容後，到附近的警局報案。警方隨後依搶劫罪及窩藏罪，將周女與其男友逮捕，並對全案進行審理。

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