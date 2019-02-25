天生商人！和爸媽借3600元擺攤 國2生8天大賺7萬元

2019-02-25 17:12 聯合新聞網 綜合報導



大陸山東一名國中少年，和爸媽借了3600元擺地攤，沒想到短短8天竟淨賺超過7萬元，讓他開心地表示要替媽媽買新手機。圖截自梨視頻 分享 facebook

只要腦袋動得快，人人都可以是商人！大陸山東一名國中男孩，過年期間和父母借了人民幣800元（約新台幣3600元），購入玻璃杯和乒乓球，到路邊擺起遊戲類地攤，沒想到短短8天就賺了人民幣1萬7千元（約新台幣76500元），讓他開心地說要買手機孝敬媽媽。

根據《梨視頻》的報導，現居山東的國2少年楊博超，去年寒假曾見過丟乒乓球的遊戲攤販，當時覺得是個不錯的賺錢模式。後來，楊博超發現這種與客人互動的攤販商機無限，類似的攤販卻很少，因此和爸媽借了人民幣800元，添購400個玻璃杯和300顆乒乓球，自己到廣場擺起地攤。

楊博超在廣場地上擺滿玻璃杯，每個玻璃杯中放有1至100元不等的現金，參加者支付10元人民幣（約新台幣45元）後，可獲得10顆乒乓球，若在指定位置上將球丟入玻璃杯，就可以將杯中的現金帶走。

最初生意平淡，只有楊博超獨自顧攤，沒想到，這個簡單卻好玩的遊戲漸漸吸引許多顧客，後來他只好聘僱2位臨時人員，幫忙維持現場秩序以及活絡遊戲氣氛。

楊博超的攤位從大年初八營業到元宵節，短短8天之內，他不僅將爸媽資助的成本賺回來，還有人民幣1萬7千元的額外收入，效益驚人。對此，楊博超開心地表示，要將這筆錢拿去買新手機送給媽媽。