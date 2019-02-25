騎車看手機...女大生撞法拉利 維修費92萬欲哭無淚

2019-02-25 16:38 聯合新聞網 綜合報導



大陸浙江一名女大生，一邊騎車一邊看手機，結果不慎撞上停在路邊的法拉利，粗估維修費用高達新台幣92萬元。圖截自梨視頻 分享 facebook

騎車或開車時使用手機，很容易因為忽略路況而發生意外。日前，大陸浙江一名女大生一邊騎車一邊看手機，未能注意前方，一不小心便撞上違停在路邊的法拉利。肇事女大生雖然傷勢不重，但法拉利的維修費粗估高達人民幣20萬（約新台幣92萬）元。

根據《梨視頻》的報導，浙江省衢州市一名就讀大三的王姓女大生，日前騎著電動車行駛在慢車道上，由於她不熟悉路況，便在騎車途中拿出手機查看導航，沒有注意前方車況，等她發現違停在慢車道上的紅色法拉利時，已經來不及剎車，於是就連人帶車直接撞上，當下連安全帽都因撞擊力道太大而飛到馬路中央。

而這台法拉利的毛姓車主當天早上到附近辦事，為求方便就將車子停在慢車道上，未料竟被王姓女大生撞上。保險公司到場查看之後，依汽車的損毀程度，初步估計車輛維修費至少要人民幣20萬。

此案曝光後引起大陸網友的熱烈討論，許多人認為女大生騎車分心固然有錯，但法拉利車主違規停車也是事實，因此肇事責任尚未明朗，「這是非機動車道吧，估計賠不到多少」、「不談別的，騎車不能玩手機吧」、「一低頭20萬，一輩子的債，多心疼父母親吧」、「撞了別人的車，該怎麼賠還是要賠，他違停頂多交警給他開張罰單」。