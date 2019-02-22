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生意奇才！ 13歲女童寒假靠代寫作業賺逾4萬元

2019-02-22 21:54聯合新聞網 綜合報導

13歲女童靠「代寫作業」賺錢，光寒假一個月就賺進4.5萬台幣。示意圖／Stock...
13歲女童靠「代寫作業」賺錢，光寒假一個月就賺進4.5萬台幣。示意圖／StockSnap
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網購商品百百種，連寫作業都有人代勞？中國大陸一名13歲的女童，竟盜用母親的帳號，在網路幫人代寫作業賺錢，光是短短一個寒假的時間，就讓她賺進快一萬元的人民幣（約新台幣4.5萬元），驚人的收入連她母親都嚇了一大跳。

綜合陸媒報導，大陸重慶一名13歲女童偷用母親的帳號，在網路靠「代寫作業」賺錢，因為女童的字跡非常工整，而在網路受到好評，光是寒假一個月的時間，就讓女童賺了快一萬元的人民幣。不料，一名買家卻因代筆的字跡太過工整，而被老師當場抓包，老師更處罰他重寫作業，買家一時氣不過，便跑來向女童要求退費。

女童以「花了一個下午做的」為由拒絕退費，卻遭到買家惡意檢舉，隨後平台更以「販賣違禁商品」的名義，查封女童媽媽的帳號。因平台帳戶無緣無故遭到封鎖，讓女童的母親覺得莫名其妙，追問之下才發現，原來女童一直盜用她的帳號在進行網路交易。

事後，母親責備女兒用不正當的手段賺錢，更將這筆「代寫的收入」沒收，沒想到卻遭女童反駁，女童辯稱這是自己用勞動賺的錢，並非什麼不正當的來源，更稱自己一個月的收入比母親賺得還多，讓母親哭笑不得。

離奇的經過也引起網友討論，網友紛紛讚嘆女童的機智，「小姑娘厲害，才思敏捷」、「這麼小就看到商機了」、「生活處處是商機」，也有網友抨擊買家的惡行，「買家也太沒道德了」、「怎麼有臉要求退款還檢舉？」，部分網友則笑稱，「媽媽成了最大贏家」、「媽媽厲害，白賺一筆」。

女童因字跡工整，而在網路受到好評。圖片來源／網易新聞
女童因字跡工整，而在網路受到好評。圖片來源／網易新聞
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