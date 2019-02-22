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空姐離奇墜樓 打300鋼釘面容大變

2019-02-22 14:49聯合新聞網 綜合報導

陳麗丹因4年前的墜樓意外，整個頭部被打入300多個鋼釘，也因此容貌大改。圖擷自／...
陳麗丹因4年前的墜樓意外，整個頭部被打入300多個鋼釘，也因此容貌大改。圖擷自／梨視頻
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中國大陸一名26歲的女子陳麗丹，4年前原是四川航空的空服員，某次與同機組人員入住酒店，在清晨被酒店工作人員發現情緒低落的坐在外牆冷氣機上，並從7樓高處墜落受傷，但是等到陳麗丹醒來後卻說自己「什麼都不記得」。

根據大陸《梨視頻》報導，陳麗丹於2015年5月26日從酒店7樓墜落，在這之前，雖有酒店工作人員發現她爬到外牆的冷氣機上並報警，但未能阻止陳麗丹墜樓。當時有新聞報導，陳麗丹是因情感糾葛才想不開、意圖輕生，但陳麗丹的父親認為，4年前自己的女兒與男友交往穩定，不相信她是因情所困；而當事人陳麗丹也在被搶救回來後，智力受損，甚至想不起來墜樓當天與前一晚的事情經過。

陳麗丹在過去曾為外貌清純、長相標緻的空姐，卻因4年前的墜樓意外，整個頭部被打入300多個鋼釘，陳麗丹的媽媽表示，女兒臉部的兩側顴骨位置全是鋼板，面容也因此與過去相差甚大。

由於陳麗丹在事後失去記憶，不只想不起來自己當晚與誰同住酒店、為什麼墜樓，連過去當過多久空服員也不清楚，因此被警方結案為自殺事件，但陳麗丹的父親仍想找出墜樓意外的真正起因。

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