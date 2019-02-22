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不讓超車！哈工大博士被打成癱 對方扔3萬人民幣離開

2019-02-22 12:06世界日報 中國新聞組／北京22日電

10個月前，即將參加哈爾濱工業大學博士論文答辯的馬超獨自一人駕車去機場接父親。在開車的途中，有兩輛車從後方超車，想強行插道。馬超沒有給第二輛車讓道，竟讓對方惱羞成怒，將他打成高位截癱。事後，肇事人家屬僅扔下3萬塊人民幣錢便希望和解，之後便拒絕支付一分錢醫療費用。身為東北林業大學教師的馬超不甘心人生從此只能與床為伴，在妻子的幫助下努力完成論文修改，月前完成博士論文答辯。網友們紛紛點贊：這才是真正的博士!

東北林業大學教師的馬超10個月前，開車沒有給第二輛車讓道，對方竟惱羞成怒，將他打...
東北林業大學教師的馬超10個月前，開車沒有給第二輛車讓道，對方竟惱羞成怒，將他打成高位截癱。事後，肇事人家屬僅扔下3萬塊人民幣錢便希望和解，之後便拒絕支付一分錢醫療費用。。紫牛新聞
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紫牛新聞報導，當時快到機場時經過一條只容一輛車通過的臨時車道，馬超正常行駛時，有兩輛車從後方想強行插道。讓第一輛車插入後，馬超考慮到凌晨氣溫較低，也沒給患有心臟病的父親帶件衣服，心裡有點著急，於是沒有給第二輛車讓道。

第二輛車上的男子下車後敲了兩下馬超的車窗，馬超沒有理睬，對方便直接拽開馬超的車門，毆打馬超，又強行將馬超拖了車並謾罵。馬超不想和他多糾纏，轉身準備回車時，不背和頸椎處卻被該男重擊，當場便倒地無法動彈。事發後，馬超被急救車送往哈爾濱醫科大學附屬醫院急救，被診斷為高位截癱，除了眼珠能動、嘴可以說話、右臂可微微抬起外，胸部以下沒有知覺。

事發後，打人男子被當地警方刑事拘留。打人者的家屬來醫院看過馬超，希望就此事和解，駱春穎說，「當時在馬超生命危及關頭，哪有心思考慮和解不和解的事。我說我就希望馬超好起來，你們給我手術費就行。你現在和解我不知道他能恢復到什麼情況。」打人者家屬扔下3萬塊錢就離開了。駱春穎透露，當時的手術費用就要十多萬，後期的康復治療和醫藥費是更大一筆費用，已花去了近50萬元。而之後，毆打者及其家屬便拒絕支付一分錢醫療費用，毆打者本人事發後沒有露過一次面。

一直徘徊在生死邊緣的馬超身體稍稍穩定後，2018年9月到今年2月，馬超根據專家們的評審意見開始修改博士畢業論文。因傷情限制，論文修改不得不以馬超口述、妻子駱春穎幫助電腦輸入的「夫妻合作」形式進行。

經過多次磨合，夫妻倆漸漸摸索出合作方法，「他說添什麼字，我就敲上幾個字，他說怎麼操作，我就怎麼操作。」計算機的專業名詞由馬超一個字母一個字母說，妻子在電腦上拼寫。

駱春穎表示，修改論文是一個持續性的作業，這對馬超虛弱的身體是一個極大的考驗：馬超經常說著說著就突然暈厥過去，失去意識。出現了一次這樣的狀況後，之後駱春穎特別關注他的臉色和唇色，如果發現他出現嘴唇發白現象就馬上停下來給他吸氧，休息一段時間再進行修改。

合作期間，有時馬超脾氣會有點急，但駱春穎每次輕聲安慰他。妻子覺得他心情不好一方面是源於傷痛，那種疼痛是正常人無法感受的，「另一方面源於心裡的負擔。這麼多人幫助他，他一心想做些事情回報大家，他自己壓力確實挺大的。」

論文經過數月的修改，終於可以參加答辯了。現場一共有7位教授進行考核，最終全票通過。馬超現已完成論文，將論文提交給了學校。據悉，哈工大將在今年4月授予馬超博士學位。

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