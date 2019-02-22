又見登機扔硬幣 男害同行百客滯留過夜

2019-02-22 12:01 世界日報 中國新聞組／北京22日電



在中國，登機前扔硬幣祈平安的事件屢見不鮮。安徽又見有男子登機時為祈求平安向機身扔了兩枚硬幣，掉在機坪上，結果整個航班被取消，100多名無辜乘客被滯留一晚，該名男子已被行政拘留。

澎湃新聞報導，安徽安慶天柱山機場安全保障人員日前在雲南祥鵬航空安慶飛往昆明的飛機機身附近地面發現兩枚1元硬幣，經機組廣播詢問，一名28歲的陸姓男性乘客承認登機時向飛機機身方向扔擲兩枚硬幣。機場工作人員立即向機場派出所報警。為避免風險隱患，航班被取消，162名乘客滯留，航空公司並對該飛機發動機進行進一步孔探檢查。

該名陸姓乘客向警方供稱，當天他要登機時，認為朝飛機扔硬幣會保平安，遂將兩枚硬幣扔向飛機機身方向，掉落至機坪地面。警方以其行為涉嫌擾亂機場正常的生產秩序，予已行政拘留。其餘乘客直到隔天早上7時30分才登機起飛。

航空公司飛行人員表示，硬幣如果被吸到發動機核心部位，很可能會與發動機高速轉動的葉片發生碰撞，極易導致發動機失速，甚至停止運作，從而釀成慘劇。飛機發動機包含許多重要零件，包括葉片、渦輪、壓氣機等。在飛機發動機運轉時，一個小小的螺絲就有可能導致葉片損傷，嚴重的有可能會引起發動機空中停止。

飛行人員表示，若有硬幣進入飛機發動機，飛機必須停飛檢查。如果知道硬幣的數量和位置，可以用攝像探頭伸到飛機發動機內檢查並取出。如果不知道硬幣的數量和位置，或者硬幣的位置太靠近內側，只能拆除發動機部分零件操作，過程產生的費用可能會有幾萬元人民幣。

另據北京青年報報導，巧合的是，兩年前同班號航班，就發生過往飛機發動機扔硬幣導致航班取消事件。