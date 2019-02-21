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影／員工尾牙上唱歌批公司 老闆叫好賞每人55萬元

2019-02-21 20:58聯合新聞網 綜合報導

大陸一家企業上個月尾牙表演中，6名員工改編歌詞批判公司制度和管理，沒想到董事長不...
大陸一家企業上個月尾牙表演中，6名員工改編歌詞批判公司制度和管理，沒想到董事長不僅不生氣，還給予每個人新台幣55萬元給予獎勵。 圖擷自Youtube
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許多公司到了尾牙都會安排員工進行表演，大陸一家具有規模的英語培訓公司「新東方教育集團」，上個月尾牙中有員工上台唱歌竟然吐槽公司。他們改編網路歌曲《沙漠駱駝》的歌詞，大膽的唱出對公司的不滿，沒想到老闆不生氣，反而還大方稱讚，並且宣布給予這幾名演出的員工每人12萬元人民幣（約新台幣55.8萬元）。

據《騰訊網》報導，「新東方教育集團」在上個月舉辦尾牙，活動中有6名年輕的員工改編現在當紅的網路歌曲《沙漠駱駝》歌詞，砲轟公司管理和制度的亂象。歌詞裡提到「只想應付考核，不想踏實幹活，出現問題只會互相甩鍋」、「領導隨口一說，立刻討好跟著，項目馬上啟動不計後果」、「幹活的累死累活，有成果那又如何，到頭來幹不過寫PPT的」、「重複的都搶著做，創新的沒有幾個，美其名曰『延續性』實怕擔責」。歌詞一出引起現場其他員工拍手叫好，卻也讓人為台上表演者捏了一把冷汗。

影片在網路上瘋傳，大陸的網友表示「唱出各大公司的通病，所以很容易引起共鳴」、「做為一個曾經在新東方工作過6年的人，每一句都戳到痛點」，台灣網友則認為「如果在台灣，那人早被迫消失了」、「在台灣，你敢靠北半句就準備打包吃自己」。

歌詞雖然直白且用字火辣，一度讓人擔心是否會惹怒老闆，但公司董事長俞敏洪不僅不生氣，還給予鼓勵，甚至還在自己的微博轉貼這則影片。俞敏洪說事先並不知道會有這樣的表演，員工唱出公司的問題，值得鼓勵。他也決定要給予創作和演出的員工每人12萬元人民幣，藉此鼓勵企業中敢於直言的精神和文化。俞敏洪承諾會面對問題，並且迅速解決問題。

新東方集團董事長俞敏洪。 新華社
新東方集團董事長俞敏洪。 新華社
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