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10歲童拿4萬紅包投資爸爸公司 按10%利息拿分紅

2019-02-21 12:31聯合新聞網 綜合報導

紅包示意圖。圖／ingimage
紅包示意圖。圖／ingimage
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農曆春節期間，對於孩子收到的壓歲錢，多數父母會協助孩子做一些理財規畫。中國大陸一名10歲學童收到紅包後，就投資父親公司4萬多元，父親也允諾按照利息給予分紅，這樣處理壓歲錢引發網友熱議。

大陸廣東佛山一名10歲學童，近日將收到的人民幣1萬元（約新台幣46,530元）紅包投資到父親經營的公司，父親除允諾每年按照10%的利息給予分紅外，還跟孩子簽訂專門的投資協議，互為甲乙方。

據《廣州日報》報導，該學童父親表示，希望透過這樣的方式教會孩子投資，讓他明白基本概念，比單純將壓歲錢存進銀行還有意義，如果好好理財的話，長大後會有一筆可觀的資金供周轉。

此報導一經曝光就引發大陸網友熱議，許多網友大讚家長教育理念很好，還有網友留言表示羨慕該學童有個富爸爸，甚至有網友建議乾脆教小孩進場買股票，也有網友笑稱這是騙小孩壓歲錢的另類手段。

據報導，另外有家長會確實將孩子的壓歲錢存進銀行，過年後還會帶孩子到銀行刷存摺檢查，並與孩子一同討論用錢方向，計畫將來做大學學費用。大陸也有一戶人家，每年傳統是請孩子拿出壓歲錢做東，請親戚朋友吃飯。

大陸春節期間，大陸各大金融機構也趁勢推出各種儲蓄活動，如佛山農商行舉辦壓歲錢祈福抽獎活動，使用孩童名義開戶存錢，就可以獲得祈福袋並參加抽獎，在利率上也給予一定優惠。

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