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恐怖！保全在天台離奇死亡 現場佈滿血掌印

2019-02-20 19:48香港01 記者彭愷欣、賴雯心、鄧詠中、余睿菁報導

天台現場遺下大灘血跡及血掌印。 香港01
天台現場遺下大灘血跡及血掌印。 香港01
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50歲保全被發現於香港尖沙咀海景大廈天台廁所昏迷，送院不治。由於死者頭、臉有傷，現場天台遺下大灘血跡及多個血拳印，警方調查後認為死者傷勢及現場環境或有可疑，重案組探員到場調查、大批機動部隊（PTU）人員下午到現場搜索。

據了解，死者獨居於土瓜灣馬坑涌道一唐樓單位，死者的弟婦表示，死者從小患情緒病，需要定期覆診及長期服藥。鄰居稱死者在上址居住了近30年，一直相安無事。

死者獨居　任職兼職保全

死者姓招，今年50歲，未婚且獨居於土瓜灣馬坑涌道一處，由已去世的父母留下且被分成兩間房間，而死者則獨居其中一間。他任職兼職保全，在海景大廈已上班約一個月，主要負責通宵更的工作。他有一弟一妹。據悉，他曾是某建築公司的員工。他生前曾與人因金錢問題起衝突，被人恐嚇。

由於死者的頭、臉部有傷，加上在天台發現血跡，警方認為案件或有可疑，今日下午近4時，大批PTU到海景大廈調查，而大廈的住客需要登記才可出入。警方又出動高空搜查隊到大廈協助調查，於大廈外游繩搜索。

保全於天台廁所發現死者　頭部有血

現場消息指，死者原本今早6時半放工，接更的保全發現死者不在工作崗位上，於是去找他，約6時40分，他於天台廁所外發現死者，當時死者頭部有血，接更的保全以為死者不慎跌倒，於是報警求助。

弟婦：死者從小患情緒病需服藥

死者的弟婦表示，死者從小患情緒病，需要定期覆診及長期服藥，生前有時會重覆別人罵他的說話，晚上會大叫，但情緒起伏不算波幅。她指死者求職有困難，父母一直亦十分照顧他，亦是其父介紹死者加入保全行業任散工。弟婦指死者財政緊拙，有時會向丈夫借錢，最近他表示有借錢給別人，但不願透露借給誰及金額。

弟婦又稱死者性格內向，一直無女朋友及少朋友，無特別嗜好。

鄰居：死者從未騷擾他人

死者的鄰居陳太表示，男死者為三兄妹中的長兄，獨居多年，父母在近年離世，一家人的關係良好。她指死者從未騷擾鄰居，並已在該地址居住二、三十年，一直相安無事。

文章授權轉載自《香港01》

高空搜查隊於大廈外游繩搜索。 香港01記者余睿菁／攝影
高空搜查隊於大廈外游繩搜索。 香港01記者余睿菁／攝影
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