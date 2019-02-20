12歲童「抖內」直播主20萬 母氣爆報警

2019-02-20 13:10 聯合新聞網 綜合報導



直播平台推出打賞機制，讓粉絲可打賞、送禮，和直播主互動。圖╱中新網資料照 分享 facebook 近來直播平台興盛，甚至有些平台推出打賞、送禮機制，可以讓觀看直播的粉絲「抖內」（Donate，意即贊助），和直播主互動。「送给七妹392個棒棒糖」、「送给老赫晨1個穿雲箭」，這些棒棒糖、穿雲箭都是直播平台的打賞禮物，而它們不只是道具，而是需要金錢購買的；加上行動支付的便利，更創造了不少商機。但是卻也傳出小孩拿家長手機，短短兩天抖內了新台幣20多萬元，花掉家長近一年收入，讓媽媽氣得直報警。

根據《中國新聞網》報導，杭州一名12歲男孩在1月底時，拿媽媽的手機看直播，在兩天時間內就打賞了25個主播。由於父母親太忙，回家常常直接就寢，隔天便又直接上班，未曾留意自己的手機。直到第二天晚間，接到一則支付寶的帳單提醒，說有一筆1688元人民幣（約新台幣7700元）充值成功，才驚覺小孩拿著自己的手機刷了好幾筆帳單。因為手機綁定支付寶，等於是立即轉帳，前後共花了5萬多人民幣（約新台幣20多萬元）。而這名男童更將之前的帳單簡訊全部刪除，直到最後一通簡訊提醒被發現，才東窗事發。

男童母親表示，花費的金額將近她一年的收入，因此她趕緊撥打直播平台電話，請求退款。起先直播平台認為由「未成年人進行消費」的證據不足而不願退款，因此母親只好報警處理。後經警方介入調查，證實皆由男童進行儲值。直播平台表示將退回大部分款項。