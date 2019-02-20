通勤上班繞道花一小時 他氣得「划槳渡江」閃變6分鐘

2019-02-20 12:34 聯合新聞網 綜合報導



劉男以立式划槳渡江上班，節省時間。圖擷自 騰訊視頻 分享 facebook

平時坐捷運、騎機車上下班已經司空見慣，但你有看過划「立式划槳」上班嗎？

根據《中國新聞網》報導，29歲的劉付操，來自重慶市萬州區。家住在長江南邊，上班的保險公司則在長江北邊。兩地相隔的直線距離雖然只有1公里，但坐車必須繞道得花上1小時。儘管改以水路搭船過江，但因為碼頭不在公司附近，上岸後也還要再轉車才能到達公司。

因此劉男靈機一動，萌生「划槳渡江」上班的念頭。他將公事包、鑰匙、手機等物品放入防水袋裡，穿上救生衣後便操起槳板划到對岸，1小時車程立刻縮短只剩6分鐘，下班再依原路返家。他從去年7月開始實施這項計畫，除了雨天及假日，已經如此通勤約半年了。

這項舉動看似既瘋狂又危險，事實上劉付操受過專業訓練。而他下水前也會穿上救生衣，並繫好槳板的安全腳繩，就算落水也能迅速爬回槳板救命。他表示，沒有划船經驗的人千萬不要隨便模仿，並進一步表示自己遇上下雨或刮大風時，為了安全起見也不會下水。

網民直呼這個上班方法不錯，不怕中途塞車，還能運動減肥。但是對於劉男划槳上班，重慶海事處表示，按照規定任何船舶人員不得使用小船過河渡江；普通船隻也必須備齊證照並完成手續後，才能進入江河行駛。即便是水上體育競技等集體活動，也需要提前報備，在指定的安全水域進行。