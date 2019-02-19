剛下聘就發現未婚妻偷情 男軟禁威脅「每小時揍一次」

2019-02-19 13:56 聯合新聞網 綜合報導



中國大陸一名男子和未婚妻剛訂了婚，給了對方4萬人民幣的聘金(約台幣18萬元)，正準備進入人生的下一階段，卻發現未婚妻的手機夜裡閃個不停，顯然在和某人密切的傳訊息。他偷看發現對話訊息相當暖昧，當場動粗要未婚妻將手機解鎖查明真相。

未婚妻的手機在夜裡閃個不停，讓男子發現她出軌的曖昧訊息。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

男子在「豆瓣」的群組裡說出事情經過，表示自己打了未婚妻兩巴掌後，對方才交待正和另一名40多歲的男子來往，雙方是透過網路認識的，從對話紀錄看來，他們的關係除了地下情，還曾一起3P過，讓戴綠帽的男子當場抓狂。

男子特別把事情在網路上公開，表示自己要「每一個小時揍未婚妻一次」，想藉此逼她的外遇對象現身，「是男人就出來跟我比劃比劃」。除此之外，他還對未婚妻進行了禁食，只給她水喝不讓她吃東西，要她一直跪著。

男子發現未婚妻偷情，氣不過直接動粗。圖擷自 豆瓣 分享 facebook

由於男子的反應激動，網友們紛紛勸他「好聚好散，留不住的人留不住心」、「換一個吧，也沒必要打女人」，對這樣的建議男子並不領情，表示自己「賺錢養家還出錢給她的家人治病」認為自己沒有錯，是對方該打，「我爸媽攢了半輩子的錢讓我訂婚」，氣憤自己落得被劈腿的下場。

許多網友還是意圖勸他冷靜「出軌不對，但是你動手也不對」、「你們還年輕，放過對方也放過自己」，隨後男子的發文也因「出軌可恥、打人不對」的理由被刪除。