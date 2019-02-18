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重型「貧血」女童移植母親血幹細胞 擺脫輸血12年夢魘

2019-02-18 14:07聯合新聞網 香港01 記者鄭翠碧／報導

地中海貧血兒童基金主席馬紹鈞醫生(後排左)、「意贈慈善基金」聯席創辦人凌冠華(後...
地中海貧血兒童基金主席馬紹鈞醫生(後排左)、「意贈慈善基金」聯席創辦人凌冠華(後排中)、卓嵐主診醫生卓家良(後排右)，與卓嵐及黃太合照。香港01 記者林若勤／攝影
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在中國大陸的香港有300多人患重型地中海貧血（Thalassemia，簡稱地貧），患者由嬰兒起需每月到醫院接受輸血，每天更需注射12小時的「除鐵針」， 終身受病魔折磨。根治地貧的唯一方法就是血幹細胞移植，不過要找到完全吻合的捐贈者難度極高，香港去年首次有醫生採用「半相合血幹細胞移植治療」，由患者的父親或母親捐出血幹細胞，使數名兒童造血功能回復正常，如獲新生。惟風險較血幹細胞移植高出一倍。

12歲的黃卓嵐是首宗成功個案，從面色蒼白、走樓梯會喘氣的病童，變回健康活潑的小朋友，母親黃太指感到十分高興，「她不會再感到辛苦，又不用再整天出入醫院。」

黃太過去每日要為女兒卓嵐打「除鐵針」，卓嵐難受得嚎啕大哭。 圖／香港01提供
黃太過去每日要為女兒卓嵐打「除鐵針」，卓嵐難受得嚎啕大哭。 圖／香港01提供
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原根治方法難度高　去年少於10宗

過往根治地貧的唯一方法就是血幹細胞移植，但血幹細胞移植捐贈者的人類白細胞抗原（HLA），需與患者完全吻合。不過要尋覓到「全相合」的人，難度有如大海撈針。

卓嵐的主診醫生、香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授卓家良指，去年「全相合」的移植個案少於10宗。因此瑪麗醫院去年8月首次嘗試採用「半相合血幹細胞移植治療」，把黃太的血幹細胞移植到卓嵐體內。

卓嵐去年8月接受「半相合血幹細胞移植治療」，過程十分順利，她一個月後已可出院。...
卓嵐去年8月接受「半相合血幹細胞移植治療」，過程十分順利，她一個月後已可出院。圖／香港01提供
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每天打除鐵針、每月輸血　身體虛弱影響學習

卓嵐在出生後3個多月，已發現身體狀況異常，後確診患重型地貧，自兩歲半起每晚需要打除鐵針，每次12小時。

黃太回想昔日女兒苦況，仍歷歷在目，「每晚除鐵針機不停運作，哪裡還有舒適的夜晚，她不可以玩樂，她不開心！」卓嵐又需每天定時服藥，每月到醫院輸血一次，但身體始終虛弱，黃太說：「輸血後第三個星期，面色就會開始變白，去學校揹書包走樓梯都覺得辛苦、喘氣，直到再輸血後先會夠氣、有精神。」精神不足更令卓嵐忍不住在上堂時睡覺，影響學業成績。

媽媽毅然捐贈血幹細胞 治癒女兒重病

卓嵐自半歲起已輪候血幹細胞移植，在內地及台灣曾覓得合適的捐贈者，但最後卻被拒，黃太直言：「好失望，覺得可能要輸血輸成世，2017年聽聞呢件事(新技術)，覺得有多個希望。」她毅然決定捐贈血幹細胞給女兒，獲「意贈慈善基金」贊助治療費用，而治療過程亦十分順利，一個月後卓嵐已可出院，現可如同正常孩童般生活。

卓家良醫生指，卓嵐現時仍需服用三種防感染藥，但未來有望毋須再服藥。擺脫輸血及打針的束縛，卓嵐重生後，愉快地渡過第一個健康的農曆新年，跟表哥打電動玩樂，自言最喜歡游泳的她，希望未來可以出國旅行，到泰國暢泳。

卓蘭媽媽指願為女兒付出，毅然決然捐血幹細胞給女兒。圖／香港01提供
卓蘭媽媽指願為女兒付出，毅然決然捐血幹細胞給女兒。圖／香港01提供
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「半相合血幹細胞移植治療」簡介

合適人士

卓家良醫生指，12歲以下兒童出現併發症機會較少，故會建議一、兩年內也無法找到「全相合」血幹細胞的重型地中海貧血兒童接受此方法治療，現時香港約有10多名病人適合。

治療過程

病人先服用化療及抑制免疫藥物，殺死自己的造血細胞及壓抑免疫系統，醫生把捐贈者血幹細胞中的白血球，以減低出現抗宿主病的風險，再移植至病人體內。病人最少需住院一個月，約半年至一年可完全康復。

不過日後若生育，下一代仍有遺傳到地中海貧血基因的可能性。

成功率

「半相合」：70-80%；「全相合」：90%

風險

1. 嚴重併發症及死亡：10至20%機率可能因細菌感染、真菌感染而出現併發症，繼而器官衰竭而死亡。而「全相合」的死亡風險就約10%。

2. 排斥：5至10%機率會打回原形，理論上病童可再次接受移植，但出現併發症風險更高

3. 慢性抗宿主病(GVHD)：影響生活質素

4. 不育、患上癌症：風險較一般人高，因服食化療藥物傷害器官

卓家良指，現時瑪麗醫院已完成5宗「半相合」移植，其中4宗成功，1宗個案不幸受真菌感染，出現嚴重併發症而去世。他解釋，由於病人需服用的抑制免疫藥物藥力重，容易引起感染，加上病人抵抗力低，控制不好就會致命。而捐贈者的風險低。

費用

約20至30萬元

提供治療的醫院

瑪麗醫院、威爾斯親王醫院

文章授權轉載自《香港01

香港
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