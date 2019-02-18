腹痛掛急診開三指快生了 她崩潰：不可能我是處女

2019-02-18 10:55 聯合新聞網 綜合報導



醫護人員正在進行生產手術。圖擷自 網易新聞 分享 facebook

這聽起來就像一起羅生門，真相也只有女子本人知道。近日在中國大陸發生了一起荒唐事件，有名女子因腹痛在父母的陪同下掛急診，醫師看診後表示女子已經開三指即將臨盆，這讓女子直呼「不可能，我絕對不可能懷孕」，還堅稱自己是處女，對異性更沒感覺。

根據《網易新聞》報導，自稱處女的女子被醫師診斷出即將臨盆，她崩潰的表示不可能，並不想把孩子生下來，醫護人員表示「她還要求我們給她做處女鑑定，聽到她的要求我們非常無奈」，女子更坦承自己不喜歡異性，更別說跟異性談戀愛甚至是發生關係。

醫師詢問女子是否曾因酒醉被撿屍而不自知，女子表示自己對酒精過敏，是滴酒不沾的，且在懷孕時根本沒有孕吐不適等特徵出現，醫師表示「當時怎麼都說不通，但確實很快就要臨盆了」。

女子要求醫師做墮胎手術，但女子的父母勸她這樣的行為是在扼殺一條生命，最終女子生下一名男嬰，但拒絕為小孩哺乳，而男嬰也被女子的父母帶回家養。女子在外租屋長期經期不順，她自己與親友並未發現她已經懷孕了。

產科主任表示「直到快生了才發現懷孕，之前也遇過幾次類似的案例，都是未成年少女缺乏生理衛生知識」，但這名女子已經20多歲並受過教育，醫護人員對她的反應感到意外，醫師也提醒女子對於經期規律要多留意，才能掌握自己的身體變化，至於男嬰的生父是誰，至今還是一個謎題。