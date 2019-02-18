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女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

2019-02-18 10:46聯合新聞網 綜合報導

一個幼稚園女孩在學校告訴同學「我爸爸是鋼鐵人」，當場被同學嘲笑不可能、騙人。她爸爸聽了這件事後決定為女兒爭一口氣，他穿上鋼鐵衣現身女兒學校「懇親」後立刻吸引了全校師生的注目，因為太轟動了校長只好宣佈停課，讓全校同學輪流和鋼鐵人合照。

為挽回女兒的顏面，身著鋼鐵衣的爸爸現身校園造成轟動。圖擷自 錢江晚報
為挽回女兒的顏面，身著鋼鐵衣的爸爸現身校園造成轟動。圖擷自 錢江晚報
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根據「錢江晚報」報導，來自浙江的包國健是一名漫威迷，多年前看了電影《鋼鐵人》後立刻被收服成為鋼鐵人的粉絲。擁有美術背景的他在機器人公司擔任建模師，一日在網路上看到其他粉絲分享的自製漫威模型，有了「我也做得到」的念頭，從那天起他花了兩年以自己的身材為底量身打造出一件專屬的鋼鐵衣。

當時他就讀幼稚園的女兒回家時常常看起來悶悶不樂，詢問之後才知道她在學校跟同學說「我爸爸是鋼鐵人」，結果被笑是騙子。當下他決定要穿上鋼鐵衣到女兒學校走走，為女兒扳回一城。

原本他只打算讓鋼鐵人在女兒班上現身，卻因為造型太逼真造成轟動。不但女兒的同學們認證了「你爸真的是鋼鐵人」，全校其他同學也搶著要看鋼鐵人。校長只好宣佈當天停課改開鋼鐵人見面會，讓全校各班同學可以輪流和鋼鐵人合照。

他回想起那一天女兒一直牽著自己的手，逢人便炫耀「這是我爸爸」，依然覺得非常開心，認為能和孩子產生共鳴讓自己的興趣變得更有意義。

現在他還是常常投入精神時間在各式模型的製作上，但前提是先徵得孩子們的同意，唯有他的小孩覺得喜歡，才能以此為話題和孩子們互動玩樂。

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