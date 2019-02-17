學生網購「寫字機器人」代筆作業 家長氣炸砸爛

2019-02-17 13:57 世界日報 中國新聞組／北京17日電



初三女生用壓歲錢買了「寫字機器人」，可模仿自己的筆跡抄課文、抄生字。 圖／取材自哈爾濱新聞網 分享 facebook

黑龍江省哈爾濱市一名初三女生，用過年的壓歲錢網購一台可以模擬自己筆的「寫字機器人」代寫寒假作業。卻因作業字工整，沒有出現錯字而被細心家長發現破綻。明報報導，相似功能的寫字機器人在網上可隨意購買，經營者坦承顧客以學生為主。

另據哈爾濱日報報導，春節剛過，學生進入「狂補作業」模式。哈市張女士表示，正讀初三的女兒用800多元（人民幣，下同，約台幣3700元）壓歲錢買了一台「寫字機器人」，它不僅可以模仿孩子的筆跡抄課文、抄生字，還能畫手抄報，女兒的全部抄寫作業都是「機器人」幫著寫的，張女士一怒之下摔碎了「機器人」。

據報導，張女士說，她給女兒訂了「寒假作業計畫」，要求24日之前把所有寒假作業寫完。昨天張女士發現，女兒僅用兩天就完成了語文抄寫作業，字跡工整，沒有錯字、改字。她看到女兒這麼「用功」備感欣慰。整理女兒房間時，卻發現了「抄寫神器」，在一個「寫字機器人」包裝盒裡，張女士看到使用說明書稱「可模仿各種筆跡抄寫文字」。在張女士的追問下，女兒承認用壓歲錢從網上買了「寫字機器人」。最初張女士還不相信這個金屬架子可以模仿女兒寫作業，當它在紙上用女兒的字跡寫下老師留的課文抄寫內容時，張女士才大吃一驚，一氣之下砸碎了「機器人」，「這玩意太坑人了，如果不仔細看，還真難辨真偽。」

報導指出，記者在某購物網站輸入「寫字機器人」，立即出現400元至1200元不等的此類商品。這類商品為一組桿狀金屬套件，組裝後下載軟件，讓它識別使用者筆跡，導入需要書寫文字，在前端安置一支鋼筆或鉛筆，它就能在紙上模仿使用者筆跡書寫指定內容，書寫速度比較快，每分鐘40個字左右，若是連筆字速度更快。