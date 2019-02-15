親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜超怕韓冰生氣 李佳芬爆料：他還尊稱兒子「老闆」

品茶先學沖泡技巧 港茶職人：別犯這3常見錯誤

2019-02-15 15:43香港01 記者尹淑君、藍善婷／報導

圖／擷自香港01
圖／擷自香港01
分享

秋冬季不少人愛喝熱茶暖身，其實不同季節有不同合適飲用的茶葉，例如秋冬主要飲用茶多酚氧化程度較高的茶，大紅袍、蜜香紅茶及熟普洱可以是三大選擇。但選好茶葉後，想品味一杯好茶，就需要懂得如何沖泡，「人在草木」的茶職人Season繼上次為大家示範「品茶」之道後，今次轉為教授大家沖茶技巧，同時指出原來不少人在沖茶時，較常犯下三大錯誤。

茶葉不應長期浸泡

「人在草木」的茶職人Season早前接受《香港01》訪問時，介紹了大紅袍、蜜香紅茶及熟普洱三種適合秋冬飲用的高發酵度茶葉，雖然茶葉已備，但跟可以嘗到一口好茶，仍欠一大步，因為茶葉要經過沖泡，而當中更有一定技巧。

茶職人Season在講解時，先從平日大家最常沖茶的機會入手，原來我們已一早「學壞手勢」，養成了一些壞習慣：「很多時我們在家或茶樓沖茶，也會有些不太好的習慣和錯誤，例如一個大壺放很多茶葉，然後不斷加水一直浸；在茶樓就常常茶壺沒有水就請侍應生加水，在家可能習慣了用茶包，茶葉會一直浸，浸至很濃很苦很澀。」

拿杯的姿勢也有講究。
拿杯的姿勢也有講究。
分享

他指出，原來茶葉裡有很多內含物質，有些芳香物質，有些是對人體好的營養素，但有些可能會令茶味變得又苦又澀，且口感粗糙，甚至對腸胃有壞影響的有害元素，「所以要跟據不同的茶款，每一種茶一定要有一個良好的沖泡習慣。」

茶葉份量不宜過多

除了注意不應長時間把茶葉浸泡，另一個常犯的錯誤，是沒有控制好茶葉的份量，原來不可太少，但更不要太多，要視乎茶葉的形狀，大約是容器的三分之一或一半已經足夠，「如果很細粒的烏龍茶放較少，如果像普洱一片片大概三分之一就可以。」Season解釋，是因為茶葉的份量會直接影響茶是苦還是清香。

至於沖泡的另一關鍵是水，或更準確而言是水溫，當控制好茶葉量就要控制水溫，雖然很多時有云：「水滾茶靚」，但Season就表示，雖然所有茶也需要把沖泡用的水煲滾至100度，但卻不是所有茶也要用最滾的水來沖泡，「一些輕發酵的茶類如綠茶、白茶，是需要降溫沖泡，如果太高溫的水，就會沖出它的苦澀味。」

不同茶種需要水溫有別

他又指，陳年烏龍茶或陳年普洱茶等茶種，就需要比較滾的水，即可能熱水一滾起後放一會，水溫大約仍是100度或仍有99.5度，就需要對茶壺注水，而泡茶的時候，基本上浸一會就要倒出來。

其實，每種茶要有適當的水量和茶葉量，Season更提醒，浸泡時間盡量不要超過三分鐘，如份量正確大概一分鐘就可以。他更提供一個小秘技，就是大家在家或到茶樓飲茶時，可自備一個空茶壺，當浸泡時間到就可以把茶湯轉為倒進吉壺裡，令茶葉不用在壺裡一直浸水。

茶是否能提神視乎所含咖啡

至於如果平日已經常感到熱氣，平日又多食熱氣食物，並經常生痱滋或暗瘡的人士，茶可有效下火，故可以飲用一些寒涼的茶類，如綠茶或白茶等，這些茶較多茶多酚且偏寒性。

濃茶不一定提神。圖／擷自香港01資料照
濃茶不一定提神。圖／擷自香港01資料照
分享

另一個不少人都有的誤解，是喜歡早上飲茶因有助提神，晚上則避免飲茶，怕茶葉中的咖啡因的作用而睡不著。

但Season就指出，其實茶是否能提神主要基於其咖啡因含量，「很多人說綠茶淺色一定不提神，其實是剛剛相反，因為綠茶、白茶這些淡色茶多酚的氧化程度比較少，即輕發酵茶類它的咖啡因反而最多，相反深色的茶如紅茶、中度發酵的烏龍茶和陳年茶，比較溫和，咖啡因已隨年月或烘焙減低，所以愈深色的茶，反而可以說愈容易助眠。」

文章授權轉載自《香港01》

咖啡高溫香港
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台式飲品含糖量高超世衛標準 這杯含72克糖

2019-02-15 15:08

綁定淘寶親情帳號…廣東男「寵妻」第一名

2019-02-14 17:00

情人節「花」心思！6成淘寶鮮花 被女性買走

2019-02-14 16:41

忘記全世界…不忘記愛你！老夫婦住同病房 肉麻牽手不放

2019-02-14 16:40

垃圾太多了 珠穆朗瑪峰核心景區無限期關閉

2019-02-14 14:49

10歲男童拿4萬紅包買鑽戒孝親 母不捨故意挑貴他痛哭

2019-02-14 10:22

哈士奇興奮從三樓躍下飛撲 直撞飼主頸椎骨折

2019-02-13 14:10

奇蹟！-8℃困崖7天 北京男靠一件軍大衣保命

2019-02-12 17:29

奇葩！中國網友過年打麻將 賭資竟是櫻桃

2019-02-12 16:38

很有力！不是惡搞 大陸推出新款特調「藍叫」可樂

2019-02-12 15:33

超害羞！大陸人改喝「藍叫可樂」 拒喝可口可樂

2019-02-12 15:18

驚險！10小時心臟驟停50次 一場感冒差點奪走她的命

2019-02-12 13:52

1狗拉1車、過勞還被打 成都西嶺雪山「狗拉雪橇」好慘

2019-02-11 16:13

驚！帶正妹女友回家拜年 警上門：她是通緝犯

2019-02-11 16:08

影／羨慕！紅包領太多 女童出動點鈔機數錢

2019-02-09 15:17

湖南男子過年放「魚雷」炮竹 右手炸掉腸穿孔

2019-02-09 11:01

3頭黃牛闖超市大開「吃」戒 民眾淡定抱娃拍照

2019-02-08 16:32
看更多

熱門文章

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

垃圾太多了 珠穆朗瑪峰核心景區無限期關閉

2019-02-14 14:49

忘記全世界…不忘記愛你！老夫婦住同病房 肉麻牽手不放

2019-02-14 16:40

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

提前出貨 中國1月出口優於預期

2019-02-15 11:28

英防長惹怒胡春華 貿易會談取消

2019-02-15 00:09

雲南台灣交流 韓國瑜：盼有機會參訪

2019-02-15 00:06

滴滴宣布裁員一成五 超過2000人將失業

2019-02-15 12:43

大驚奇 陸上月出口增9%

2019-02-15 02:03

老師曾勸翟天臨收歛 7年說了2回別得意忘形

2019-02-15 14:10

大陸1746萬人次 因失信被限制購買機票

2019-02-14 21:45

「榕馬共飲一江水」可行？陸委會：須符合政策規範

2019-02-14 19:17

安排營救桂民海？瑞典駐陸大使遭撤換

2019-02-15 00:09

鴻海深耕半導體 傳中國濟南設功率晶片廠

2019-02-15 12:20

賣醬油的 拚成香港第三富豪

2019-02-15 11:22

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

陸5G臨時牌照 傳5月發放

2019-02-14 23:35

華為反擊 控華府動用政府機器對付芝麻公司

2019-02-14 18:34

福州供水馬祖？陸委會：須合法

2019-02-15 00:09

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

螞蟻金服宣布 收購英國支付公司World First

2019-02-14 21:30

駐加大使：中國經濟崩潰 對誰都沒好處

2019-02-14 18:38

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

力拓市場 雀巢今年推24款星巴克咖啡新品

2019-02-15 10:19

人形模特充當觀眾？ 崔永元這樣回應造假

2019-02-15 14:05

中共強推習近平App 學習積分不足被檢討

2019-02-15 14:13

中國商務部：暫停直銷審批備案 排查違法

2019-02-14 18:43

綁定淘寶親情帳號…廣東男「寵妻」第一名

2019-02-14 17:00

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

鋪路習安會 日外相河野太郎擬3月訪中

2019-02-15 09:20

名家觀點／大陸經濟硬著陸…機率低

2019-02-15 01:32

情人節「花」心思！6成淘寶鮮花 被女性買走

2019-02-14 16:41

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

企業信心減弱 衝擊內需

2019-02-15 02:03

陸生產者物價PPI創兩年新低 或現階段性工業通縮

2019-02-15 10:37

陸手機鏡頭一哥 獲利不妙

2019-02-15 01:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top