品茶先學沖泡技巧 港茶職人：別犯這3常見錯誤

2019-02-15 15:43 香港01 記者尹淑君、藍善婷／報導



圖／擷自香港01 分享 facebook

秋冬季不少人愛喝熱茶暖身，其實不同季節有不同合適飲用的茶葉，例如秋冬主要飲用茶多酚氧化程度較高的茶，大紅袍、蜜香紅茶及熟普洱可以是三大選擇。但選好茶葉後，想品味一杯好茶，就需要懂得如何沖泡，「人在草木」的茶職人Season繼上次為大家示範「品茶」之道後，今次轉為教授大家沖茶技巧，同時指出原來不少人在沖茶時，較常犯下三大錯誤。

茶葉不應長期浸泡

「人在草木」的茶職人Season早前接受《香港01》訪問時，介紹了大紅袍、蜜香紅茶及熟普洱三種適合秋冬飲用的高發酵度茶葉，雖然茶葉已備，但跟可以嘗到一口好茶，仍欠一大步，因為茶葉要經過沖泡，而當中更有一定技巧。

茶職人Season在講解時，先從平日大家最常沖茶的機會入手，原來我們已一早「學壞手勢」，養成了一些壞習慣：「很多時我們在家或茶樓沖茶，也會有些不太好的習慣和錯誤，例如一個大壺放很多茶葉，然後不斷加水一直浸；在茶樓就常常茶壺沒有水就請侍應生加水，在家可能習慣了用茶包，茶葉會一直浸，浸至很濃很苦很澀。」

拿杯的姿勢也有講究。 分享 facebook

他指出，原來茶葉裡有很多內含物質，有些芳香物質，有些是對人體好的營養素，但有些可能會令茶味變得又苦又澀，且口感粗糙，甚至對腸胃有壞影響的有害元素，「所以要跟據不同的茶款，每一種茶一定要有一個良好的沖泡習慣。」

茶葉份量不宜過多

除了注意不應長時間把茶葉浸泡，另一個常犯的錯誤，是沒有控制好茶葉的份量，原來不可太少，但更不要太多，要視乎茶葉的形狀，大約是容器的三分之一或一半已經足夠，「如果很細粒的烏龍茶放較少，如果像普洱一片片大概三分之一就可以。」Season解釋，是因為茶葉的份量會直接影響茶是苦還是清香。

至於沖泡的另一關鍵是水，或更準確而言是水溫，當控制好茶葉量就要控制水溫，雖然很多時有云：「水滾茶靚」，但Season就表示，雖然所有茶也需要把沖泡用的水煲滾至100度，但卻不是所有茶也要用最滾的水來沖泡，「一些輕發酵的茶類如綠茶、白茶，是需要降溫沖泡，如果太高溫的水，就會沖出它的苦澀味。」

不同茶種需要水溫有別

他又指，陳年烏龍茶或陳年普洱茶等茶種，就需要比較滾的水，即可能熱水一滾起後放一會，水溫大約仍是100度或仍有99.5度，就需要對茶壺注水，而泡茶的時候，基本上浸一會就要倒出來。

其實，每種茶要有適當的水量和茶葉量，Season更提醒，浸泡時間盡量不要超過三分鐘，如份量正確大概一分鐘就可以。他更提供一個小秘技，就是大家在家或到茶樓飲茶時，可自備一個空茶壺，當浸泡時間到就可以把茶湯轉為倒進吉壺裡，令茶葉不用在壺裡一直浸水。

茶是否能提神視乎所含咖啡因

至於如果平日已經常感到熱氣，平日又多食熱氣食物，並經常生痱滋或暗瘡的人士，茶可有效下火，故可以飲用一些寒涼的茶類，如綠茶或白茶等，這些茶較多茶多酚且偏寒性。

濃茶不一定提神。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

另一個不少人都有的誤解，是喜歡早上飲茶因有助提神，晚上則避免飲茶，怕茶葉中的咖啡因的作用而睡不著。

但Season就指出，其實茶是否能提神主要基於其咖啡因含量，「很多人說綠茶淺色一定不提神，其實是剛剛相反，因為綠茶、白茶這些淡色茶多酚的氧化程度比較少，即輕發酵茶類它的咖啡因反而最多，相反深色的茶如紅茶、中度發酵的烏龍茶和陳年茶，比較溫和，咖啡因已隨年月或烘焙減低，所以愈深色的茶，反而可以說愈容易助眠。」

文章授權轉載自《香港01》