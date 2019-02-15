台式飲品含糖量高超世衛標準 這杯含72克糖

2019-02-15 15:08 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



台式飲品向來大受歡迎，卻暗藏高糖、高卡路里危機。香港消委會和食安中心測試78款「手搖杯」飲品，發現糖含量差異頗大，當中五款糖含量超出世衛建議每日少於50克的成人攝取量上限，喝一杯即超標，最高每杯含糖72克，相等於14粒方糖。

香港01報導，港消委會指出，在茶拿鐵、百香果紅茶、蜂蜜綠茶、芒果綠茶及莉綠茶樣本中，各有一款全杯的糖含量達到50克以上。其中，荃灣「籠町茶番」的原味抹茶拿鐵含糖量最高，每100克含11克糖，一杯650克即含72克，喝一杯等同吞了約14粒方糖。

平均糖含量最低的是/奶蓋綠茶，每100克含3.5克糖；最傳統的原味珍珠奶茶則含糖量差異頗大，有一款全杯只含7.1克糖，但有一款全杯含44克糖。

據報導，測驗中有近40款聲稱「不加糖」樣本的檢測結果，當中竟發現，有五款要求「不加糖」的飲品，竟比「原味」的糖含量為高。其中仙跡岩聲稱「不加糖」的大凍百香果紅茶，檢測後發現每杯較「原味」多出4克糖；「茶點」的芒果綠茶，也比原味多了3克糖。

部分商舖解釋，飲料中的配料如珍珠有糖；也有商家強調其飲品無添加，絕不含糖分，質疑結果準確性。

另據香港蘋果日報報導，珍珠奶茶內的珍珠，每份糖含量最高達11克，糖份已達每日游離糖攝入限量逾兩成。

食安中心首席醫生吳志翔解釋，飲品的糖來自奶精、蜂蜜、果味糖漿、奶、額外配料如珍珠，以及調節飲品甜度所增加的糖水，聲稱無糖只表示不加糖水，未能控制含果糖、蜂蜜等天然糖份，加上人手調製，每杯添加糖的份量不同，會影響非預先包裝飲品的甜度。

吳志翔指出，攝入過多游離糖，會增加蛀牙、患肥胖症和超重風險，提醒民眾留意進食配料的分量，以免攝入過多糖份及能量。