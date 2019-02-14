情人節「花」心思！6成淘寶鮮花 被女性買走

2019-02-14 16:41 世界日報 中國新聞組／廣州14日電



今天情人節，六成淘寶鮮花被女生買走。 中國新聞社 分享 facebook 誰說只有戀人才過情人節？根據淘寶《2019年情人節鮮花大賞》統計，在淘寶上超過七成80後買花送自己，六成鮮花被女生買走，另外有四成90後女生買鮮花送母親，情人節已逐漸突破固有的「儀式感」界限，成為年輕人和女性的悅己方式。

南方都市報報導，淘寶數據顯示，今年消費訂單猛增69%，其中玫瑰訂單大漲220%、鬱金香等高端花品意外殺出，銷量高攀130%，成為年輕人最時髦花品選擇。從時間上來看，淘寶上的情人節消費已經提前了四、五天開始，其中一線城市消費鮮花占比25%、二線城市則占比32%；具體到城市排名上，上海、北京、深圳牢牢占據前三，杭州表現亮眼，躋身第四，廣州緊隨其後。成都、武漢、蘇州、南京等紛紛上榜Top10。

如今，女性不僅是日常鮮花的消費大軍，在情人節傳統「男性購買主力舞台」上，竟然一舉搶占C位。調查顯示，2017年情人節鮮花消費中70%為男性，今年情人節鮮花消費群中有60%的女性。

女性不僅喜歡買花悅己，還把情人節過出了母親節味道，2019年情人節前夕，有近40%的90後女性消費者選擇購買鮮花送母親；這顯示在淘寶上，女性悅己文化正日漸昌盛，有網友評論：如今不是男性不浪漫，而是女性更獨立！

另據封面新聞報導，情人節也讓玫瑰花變成「玫貴花」，有花店一枝玫瑰花賣出16元（人民幣，以下同，約2.3美元），業內人士透露，花價在情人節當天或將達到一枝玫瑰花25元。但有年輕人想以新意取勝，會選擇訂製「水果花束」，業者表示，33顆高品質草莓包完僅需200多元，僅一個下午，就已經包出了十多束，「既實用又特別，同樣受到了很多人的喜愛。」